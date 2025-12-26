Akçaabat'ta 6 yılda 40 çocuk parkı yapıldı
Akçaabat Belediyesince ilçeye son 6 yılda 40 çocuk parkı kazandırıldı.
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, her mahalleye en az bir çocuk parkı yapımı projesinin devam ettiğini belirtti.
Verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini vurgulayan Ekim, 2019'da göreve gelirken çocuk parkı yapımını öncelikli projeleri arasında ilan ettiğini hatırlattı.
Ekim, seçimin ardından Akçaabat'a 40 çocuk parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklar, gençlerimizin spor yapabileceği alanlar ve ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
