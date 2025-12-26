Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'ta 6 yılda 40 çocuk parkı yapıldı

        Akçaabat Belediyesince ilçeye son 6 yılda 40 çocuk parkı kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat'ta 6 yılda 40 çocuk parkı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akçaabat Belediyesince ilçeye son 6 yılda 40 çocuk parkı kazandırıldı.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, her mahalleye en az bir çocuk parkı yapımı projesinin devam ettiğini belirtti.

        Verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini vurgulayan Ekim, 2019'da göreve gelirken çocuk parkı yapımını öncelikli projeleri arasında ilan ettiğini hatırlattı.

        Ekim, seçimin ardından Akçaabat'a 40 çocuk parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklar, gençlerimizin spor yapabileceği alanlar ve ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamera...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamera...
        Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölü
        Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölü
        Çoruh EDAŞ, zorlu Karadeniz coğrafyasında 14 milyar lirayı aşan yatırımla k...
        Çoruh EDAŞ, zorlu Karadeniz coğrafyasında 14 milyar lirayı aşan yatırımla k...
        Uzmanlar kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar konusunda uyardı Prof. Dr....
        Uzmanlar kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar konusunda uyardı Prof. Dr....
        Trabzon ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Trabzon ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi