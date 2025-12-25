Trabzon ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kentteki 10 ve 11 yaşındaki hafız 5 çocuk da programda Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Artvin'de vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti.

Trabzon'da, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.