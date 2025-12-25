Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'nun dün kalp krizi sonucu vefat eden eşi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu'nun cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:35
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'nun dün kalp krizi sonucu vefat eden eşi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu'nun cenazesi defnedildi.

        Köseoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

        Çuvalcı, emekliliğine 18 ay kalan Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu'nun ani ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi.

        Eşinin, kendi çocuğu gibi saydığı binlerce öğrenci yetiştirdiğini belirten Ayşe Sula Köseoğlu ise salondakilerden helallik istedi.

        Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu için daha sonra İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ayşe Sula Köseoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Çaykara ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

