        Trabzon Haberleri

        Doku hasarına karşı aronya "doğal kalkan" olabilir

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da aronya meyvesinin özütleriyle yapılan bilimsel çalışmada, doku hasarlarına karşı koruyucu etkiye sahip olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.12.2025 - 13:08
        Doku hasarına karşı aronya "doğal kalkan" olabilir
        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da aronya meyvesinin özütleriyle yapılan bilimsel çalışmada, doku hasarlarına karşı koruyucu etkiye sahip olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerince yürütülen çalışma ile son yıllarda "süper meyve" olarak anılan aronyanın, vücutta oluşan doku hasarına karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip olduğu belirlendi.

        Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, yaygın kullanılan bir kemoterapi ilacıyla doku hasarı oluşturulduktan sonra aronya özütlerinin bu hasar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

        Elde edilen bulgular, özellikle kemoterapi gibi ağır tedavi süreçlerinde ortaya çıkabilen, vücuttaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik sonucu oluşan oksidatif stresin, aronya özütleri sayesinde önemli ölçüde baskılanabildiğini ortaya koydu.

        Aronya meyvesinin yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücrelerde oluşan oksidatif hasarı azalttığı ve dokuların kendini yenileme kapasitesini desteklediği belirlendi.

        KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından da desteklenen çalışmanın hem sağlık hem de doğal ürünlerin geliştirilmesine yönelik yeni projelere katkı sunması hedefleniyor.

        - "Oksidatif hasarı engellemede çok etkili"

        KTÜ Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, AA muhabirine, üniversite olarak arı ürünleri dışında doğal ürünlere yönelik de çalıştıklarını söyledi.

        Özellikle arıların bal topladığı çiçekleri çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Kolaylı, "Bunlardan bir tanesi de aronya. Aronya çok koyu renkli bir meyve. Koyu renkli meyveler ve sebzeler antioksidanlarca ve antosiyaninlerce zengin bileşikler ve bunlar oksidatif hasarı engellemede çok etkili." diye konuştu.

        Kolaylı, aronyaya yönelik çalışmalara 2 yıl önce başladıklarına değinerek, "Akçaabat ilçesinde üretim yapılan bir aronya bahçesi var. O aronya bahçesinden iki sene önce aldığımız aronya meyvelerinden bir özüt hazırladık. Bu özütün deney hayvanlarında yine oksidatif hasarından dokuları koruyucu etkisini inceledik." dedi.

        - Yaşlanma karşıtı özelliklere sahip

        Çalışmayı, KTÜ Tıp Fakültesinde görevli akademisyenlerle birlikte yürüttüklerini aktaran Kolaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Deney hayvanları üzerinde bir kemoterapi ilacıyla doku hasarı oluşturduktan sonra 'aronya ne kadar koruyor, tedavi ediyor mu' diye inceledik ve çok güzel sonuçlar aldık. Bu aynı zamanda KTÜ BAP tarafından desteklenen bir proje. Proje tamamlandı. Elde ettiğimiz veriler şu anda makaleye dönüşüyor."

        Aronyanın odunsu bir yapısı olduğuna değinen Kolaylı, aronyadan geliştirilecek ürünler, marmelatlar ve kremlerin gelecekte ilgi çekebileceğini ifade etti.

        Prof. Dr. Kolaylı, çalışmada dikkati çeken bir diğer önemli bulgunun ise aronyanın yaşlanma karşıtı özelliklere sahip doğal bir koruyucu olduğunu da sözlerine ekledi.

