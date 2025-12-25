Trabzon'da üniversite öğrencilerine "Dijital Çağda Kurumsal İletişim" eğitimi verildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü öğrencilerine "Dijital Çağda Kurumsal İletişim" eğitimi verildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz tarafından TTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, dijital çağın iletişim dinamikleri, kurumsal iletişimde güven inşası, kriz yönetimi, dijital etkileşim stratejileri ve toplumsal algı yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Yapay zeka ile dönüşen medya yapısı, dijital manipülasyon riskleri, kurumsal itibar yönetiminin yeni dinamikleri ve iletişim profesyonellerinin etik sorumluluklarının da ele alındığı eğitimde öğrencilere geleceğin iş dünyasında öne çıkacak yetkinlikler hakkında bilgi aktarıldı.