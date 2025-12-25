Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi imzası

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı.

Ligde ilk yarı oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu forma giydiği 15 karşılaşmada 11 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Onuachu'yu 16 maçta 8 golle sezon öncesi transfer edilen Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto takip etti. Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 14 karşılaşmada 7 golle üçüncü sırada yer aldı.

- 33 golün 26'sını kaydettiler

Onuachu, Augusto ve Muçi, Süper Lig'in ilk yarısında 33 golün 26'sını kaydederek gollerin büyük bölümünü sağlayan isimler oldu.

Bordo-mavili futbolcular, gollerinin yüzde 78.7'sine imza attı ve ilk yarıda önemli puanlar kazandırarak takımlarını zirve yarışında tuttular.

- Ligde 13 takımdan fazla gol attılar