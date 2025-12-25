Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi imzası

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:21
        Ligde ilk yarı oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu forma giydiği 15 karşılaşmada 11 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

        Onuachu'yu 16 maçta 8 golle sezon öncesi transfer edilen Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto takip etti. Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 14 karşılaşmada 7 golle üçüncü sırada yer aldı.

        - 33 golün 26'sını kaydettiler

        Onuachu, Augusto ve Muçi, Süper Lig'in ilk yarısında 33 golün 26'sını kaydederek gollerin büyük bölümünü sağlayan isimler oldu.

        Bordo-mavili futbolcular, gollerinin yüzde 78.7'sine imza attı ve ilk yarıda önemli puanlar kazandırarak takımlarını zirve yarışında tuttular.

        - Ligde 13 takımdan fazla gol attılar

        Onuachu, Augusto ve Muçi toplam gol sayısında 26 golle Süper Lig'de 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

        Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (24), Samsunspor (22), Göztepe (21), Gençlerbirliği (21), TÜMOSAN Konyaspor (21), Çaykur Rizespor (20), Corendon Alanyaspor (16), Hesap.com Antalyaspor (16), Zecorner Kayserispor (16), Kocaelispor (15), Kasımpaşa (14), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (14), ikas Eyüpspor (10) takımlarından fazla gol attı.

        - Toplam 8 futbolcu gol attı

        Trabzonspor'da ligin ilk yarısında 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

        Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oulai ve Zubkov ikişer gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve Danylo Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

