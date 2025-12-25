Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:15
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, Regaip Kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kandillerin gönülleri arındırmaya, kalpleri iyilik, merhamet ve kardeşlik duygularıyla buluşturmaya vesile olan kıymetli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Yıldırım, üç aylar ve kandil gecelerinin eksikliklerin telafi edilebileceği eşsiz zaman dilimleri olduğunu kaydetti.

        Üç aylar ve Regaip Kandilinin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslam alemi ile birlikte aziz milletimiz ve Trabzonlu hemşehrilerimizin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

