Beşikdüzü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere, yerli ve temiz üretimin sağlık üzerindeki faydaları anlatıldı.
Kaymakam Ferhat Vardar'ın da katıldığı etkinlikte halk oyunları gösterileri sunuldu, yöresel yemek yarışmaları yapıldı.
Etkinlikte ayrıca yöresel ürün ikramında bulunuldu.
