Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Beşikdüzü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:08 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşikdüzü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere, yerli ve temiz üretimin sağlık üzerindeki faydaları anlatıldı.

        Kaymakam Ferhat Vardar'ın da katıldığı etkinlikte halk oyunları gösterileri sunuldu, yöresel yemek yarışmaları yapıldı.

        Etkinlikte ayrıca yöresel ürün ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası yapıldı
        Trabzon'da "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası yapıldı
        AK Parti eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun acı günü Ayşe Sula Köseoğ...
        AK Parti eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun acı günü Ayşe Sula Köseoğ...
        Doku hasarına karşı aronya "doğal kalkan" olabilir
        Doku hasarına karşı aronya "doğal kalkan" olabilir
        Trabzon'da "Bir Edibin Edep Dolu Yaşamı: Mehmet Akif Ersoy" konferansı düze...
        Trabzon'da "Bir Edibin Edep Dolu Yaşamı: Mehmet Akif Ersoy" konferansı düze...
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
        Trabzon'da üniversite öğrencilerine "Dijital Çağda Kurumsal İletişim" eğiti...
        Trabzon'da üniversite öğrencilerine "Dijital Çağda Kurumsal İletişim" eğiti...