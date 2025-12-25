Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konferansı yapıldı

        Trabzon'da, "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:12 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konferansı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konulu konferans düzenlendi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Turan Ülküsü Kalkınma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Anka Enstitüsü Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yeşim Demir, Kıbrıs'ın Ortadoğu için önemine ilişkin sunum yaptı.

        Demir, Kıbrıs'ı anlamadan Doğu Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i anlamadan da Ortadoğu'daki güç mücadelesinin doğru okunamayacağını söyledi.

        Doğu Akdeniz Havzası'nın önemine işaret eden Demir, "Kıbrıs'ı sadece Doğu Akdeniz içerinde bir ada olarak nitelendirmek doğru değildir. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği bölgede yer almaktadır. Bu özelliği dolayısıyla da tarih boyunca bütün güçlerin gözdesi olan bir bölge olmuştur." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğ...
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğ...
        AK Parti'li Köseoğlu'nun acı günü
        AK Parti'li Köseoğlu'nun acı günü
        Beşikdüzü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Beşikdüzü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası yapıldı
        Trabzon'da "Bak Postacı Geliyor" filminin ikinci galası yapıldı
        AK Parti eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun acı günü Ayşe Sula Köseoğ...
        AK Parti eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun acı günü Ayşe Sula Köseoğ...
        Doku hasarına karşı aronya "doğal kalkan" olabilir
        Doku hasarına karşı aronya "doğal kalkan" olabilir