        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:51
        Trabzon'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kadın öldü.

        U.T. yönetimindeki otomobil, Toklu Mahallesi Orhan Karakullukçu Bulvarı'nda yolun karşısına geçen C.T'ye (73) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan C.T, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

