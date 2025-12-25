Habertürk
        Trabzon Haberleri

        "Trabzon Film Festivali" ikinci gününde söyleşilerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen "Trabzon Film Festivali" ikinci gününde sektör temsilcileri ile söyleşiler düzenlendi.

        25.12.2025 - 20:51
        TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, festival kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "TRT Ortak Yapımlarda Sinema Destek Politikaları" konulu söyleşide, sinemanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Bir televizyon kuruluşu olan TRT'nin sektöre destek verdiğini belirten Güven, TRT Sinema Müdürlüğü olarak bir sistem içinde objektif olduklarını ve sektöre bazı standartlar getirdiklerini kaydetti.

        Film yapımcıları ve yönetmenlerinin uluslararası açılımını desteklediklerini dile getiren Güven, bu kapsamda da TRT'nin ortak yapımcı olarak "Kalandar Soğuğu" gibi filmlere destek verdiğini ifade etti.

        Güven, bu işe gönül veren insanların bir şekilde film yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Onları destekleyen bir kurum var, Sinema Genel Müdürlüğü ve onun haricinde başka bir destek yok. O anlamda biz bir sistem oluşturalım, o sistemde destek verelim sinema filmlerine, aynı zamanda o filmler, bir yandan kendilerini geliştirsinler." dedi.

        TRT 12 Punto sistemine gelen film başvurularını da değerlendirdiklerine dikkati çeken Güven, müdürlük olarak üç alanda sinema filmlerini desteklediklerini ve film festivalleri ile işbirlikleri yaptıklarını anlattı.

        Güven, her türlü projeye açık olduklarını ancak genellikle benzer hikayelerin geldiğine işaret ederek, "En önemli şey senaryo ve hikaye, o anlamda hem Türkiye'yi hem de tüm dünyada temsil edecek hikayeler arıyoruz, onların da yapılabilmesi için aslında baya bir destekliyoruz." diye konuştu.

        TRT Tabii Dramalar Müdürü Kürşat Saygılı da "Dijital Platformlarda Sinemanın Geleceği" konulu söyleşisinde, sete çıkana kadar tüm bölümleri tek tek okuyup, yazar, yönetmen ve yapımcıyla birlikte çalışarak değerlendirdiklerini söyledi.

        Saygılı, daha çok hikaye odaklı çalışan bir platform olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Biz biraz daha çok uzun vadede izlenebilecek, biraz eskimeyecek, çünkü hikayenin gücüne inanıyoruz, iyi hikayenin sürekli izleneceğine, üstünden zaman geçse de 5 yıl sonra da dönüp bakıldığında iyi ve sağlam bir hikayeyse tekrar dönüp izlenebileceğine inanıyoruz. O yüzden en kıymet verdiğimiz şey aslında hikaye."

        Türkiye'deki dizi sürelerinin oldukça uzun olduğunun altını çizen Saygılı, "Aslında genç kuşak bizim hedef kitlemiz, çünkü platformları genellikle gençler izliyorlar. Onların da çok uzun bir şey izlemeye tahammülleri yok. Uzun bir şey izledikleri zaman da 2X izliyorlar, o yüzden daha seri ve hızlı bir hikaye anlatmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Sinema sektöründen Eyüp Boz, Gökhan Atılmış, Feza Çaldıran ve oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, "Işıktan Perdeye: Sinematografinin Dili" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

        Söyleşi, sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı.

