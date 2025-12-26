Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çoruh EDAŞ, zorlu Karadeniz coğrafyasında 14 milyar lirayı aşan yatırımla kesintisiz enerji hedefliyor

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan, bölgenin sert iklimi ve zorlu coğrafyasına rağmen kesintisiz enerji için yatırımlarını aralıksız sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), 2025 sonu itibarıyla 14 milyar lirayı aşan yatırımı hayata geçirmiş olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çoruh EDAŞ, zorlu Karadeniz coğrafyasında 14 milyar lirayı aşan yatırımla kesintisiz enerji hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan, bölgenin sert iklimi ve zorlu coğrafyasına rağmen kesintisiz enerji için yatırımlarını aralıksız sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), 2025 sonu itibarıyla 14 milyar lirayı aşan yatırımı hayata geçirmiş olacak.

        Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Çoruh EDAŞ Müdürü Mehmet Aydın, şirket faaliyetleri, bölgedeki elektrik dağıtım yapısı ve hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da katıldı.

        Aydın, şirketin 5 il ve 61 ilçede 1,6 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunduğunu kaydederek, bölgede 65 bin kilometreyi aşan hat uzunluğu, 13 bin 507 trafo ve 1,3 milyon direkle faaliyet yürütüldüğünü anlattı.

        Türkiye genelinde abone sayısının yüzde 3,2’sini, hat uzunluğunun yüzde 5,5’ini, direk sayısının ise yaklaşık yüzde 7’sini yönettiklerini ifade eden Aydın, "Daha az nüfusa ve daha düşük tüketime rağmen çok daha büyük bir şebekeyle operasyonu yönetiyoruz. Hem şehir merkezlerinde hem köylerde, hatta yaylalarda abonelerimiz var. Dağıtım faaliyetimizi sıfır rakımdan 3 bin rakıma kadar sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Aydın, dağıtım bölgesinin son derece dağınık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olduğunu vurgulayarak, bu durumun sokak aydınlatmasından kırsal ve şehir güvenliğine kadar tüm hizmet alanlarına yansıdığını, dağıtım trafolarının önemli bölümünün ulaşımı zor dağlık alanlarda bulunduğunu kaydetti.

        Sistemin her noktasında ölçüm yapıldığını belirten Aydın, elde edilen verilerle şebekenin planlandığını, tasarlandığını ve işletildiğini söyledi.

        Aydın, son 4 yılda kesinti sürelerinde önemli iyileşme sağlandığını ifade ederek, "Bir abonenin yılda ortalama maruz kaldığı kesinti süresi 16,66 saate kadar düştü." bilgisini paylaştı.

        Hizmet bölgesindeki bir aboneye elektrik ulaştırma maliyetinin Türkiye ortalamasına göre 2,5-3 kat daha yüksek olduğuna dikkati çeken Aydın, "Son 4 yılda Çoruh EDAŞ olarak bölgemize 12,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2025 sonu itibarıyla toplam yatırım büyüklüğümüz 14,03 milyar liraya, gerçekleşme oranımız ise yüzde 101 seviyesine ulaşmış olacak." diye konuştu.

        Aydın, tarife dönemi boyunca 159 bin 300 direk, 1070 trafo ve 85 bin 700 armatür montajı yapıldığını, 6 bin 761 kilometre hat inşa edildiğini kaydederek, her yıl ortalama 51 bin mevcut armatürün LED’e dönüştürüldüğünü bildirdi.

        - Aydınlatmada LED dönüşümü tasarruf getiriyor

        Tek bir armatürde elektrik tüketiminin ortalama yüzde 40 azaldığının altını çizen Aydın, "Bu sayede yıllık yaklaşık 10 milyon kilovatsaat tasarruf sağlanıyor. Hedefimiz 239 bin armatürü LED’e dönüştürmek. Bu gerçekleştiğinde 43 milyon kilovatsaat verimlilik elde edilecek." ifadesini kullandı.

        Aydın, bölgede kayıp-kaçak oranının 2011’de yüzde 10,6'dan 2024 sonunda yüzde 6,35’e gerilediğini belirterek, söz konusu düşüşün 86 bin hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geldiğine, bunun da Gümüşhane'nin 1 yıllık tüketimi olduğuna dikkati çekti.

        Dağıtım bölgesindeki tüketicilerin elektrik ihtiyacının yüzde 80’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilecek kapasitede olduğunu da vurgulayan Aydın, bölgede 239 güneş enerjisi santralinin yıllık 100 milyon kilovatsaat, 123 hidroelektrik santralinin 2,5 milyar kilovatsaat, 4 biyokütle enerji santralinin ise 21,5 milyon kilovatsaat üretim yaptığını söyledi.

        Elektrikli araç şarj altyapısına yönelik yatırımlara da değinen Aydın, DC soket toplam gücünün 2022’de 916 kilovatken 2025 itibarıyla 25 bin 691 kilovata, AC soket gücünün ise aynı dönemde 1250 kilovattan 8 bin 972 kilovata yükseldiğini ifade etti.

        Aydın, yapılan yatırımlarda şarj istasyonu talebinin de dikkate alındığını belirterek, otomatik sayaç okuma sistemi sayesinde toplam elektrik tüketiminin yüzde 46’sının uzaktan okunabildiğini sözlerine ekledi.

        Toplantının ardından Çoruh EDAŞ ekiplerinin zorlu koşullardaki çalışmalarını gözlemlemek için Akçaabat'ta bir mahalle ziyaret edildi ve çalışma basın mensuplarıyla adım adım takip edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Uzmanlar kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar konusunda uyardı Prof. Dr....
        Uzmanlar kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar konusunda uyardı Prof. Dr....
        Trabzon ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        Trabzon ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        "Trabzon Film Festivali" ikinci gününde söyleşilerle devam etti
        "Trabzon Film Festivali" ikinci gününde söyleşilerle devam etti
        Trabzon'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Trabzon'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Trabzon'da "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konferansı yapıldı
        Trabzon'da "Kıbrıs: Ortadoğu'nun Nabzını Tutan Ada" konferansı yapıldı
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğ...
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğ...