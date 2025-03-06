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        Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 267 milyon doları aştı

        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025'in ocak-şubat döneminde 267 milyon 184 bin 856 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:33
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        Doğu Karadeniz'den iki ayda yapılan ihracat 267 milyon doları aştı
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        Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025'in ocak-şubat döneminde 267 milyon 184 bin 856 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk iki ayında bölge ihracatının 224 milyon 602 bin dolarının Trabzon'dan, 18 milyon 506 bin dolarının Rize'den, 12 milyon 389 bin dolarının Gümüşhane'den ve 11 milyon 687 bin dolarının da Artvin'den gerçekleştirildiğini belirtti.

        Geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan yapılan ihracatta yüzde 5, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 30 artış yaşandığını aktaran Kalyoncu, Rize ihracatında yüzde 31, Artvin ihracatında yüzde 16 düşüş olduğunu kaydetti.

        Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 142 milyon 998 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, fındığı 29 milyon 751 bin dolarla yaş meyve sebze, 23 milyon 632 bin dolarla maden ve metaller, 16 milyon 145 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 13 milyon 774 bin dolarla değerli maden ve mücevheratın izlediğini vurguladı.

        Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 103 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu bildirdi.

        Kalyoncu, bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 116, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta yüzde 2 bin 917 artış yaşandığına dikkati çekerek, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 25, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 8, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 28 düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Fildişi Sahilleri, Şili, Guatemala, Meksika olmak üzere 20 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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