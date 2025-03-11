TKDK'den Trabzon'daki 27 projeye 387 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), Trabzon'da 431 milyon lira maliyetli 27 projeye 387 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, IPARD 3 programının ikinci çağrı döneminde 27 projenin onaylandığı bildirildi.

Projelerden ikisinin zanaatkarlık ve katma değerli yöresel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik, diğerlerinin ise kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri için olduğu kaydedildi.

TKDK tarafından Trabzon'da bugüne kadar 271 işletmeye sağlanan hibe desteğinin yaklaşık 1 milyar 320 milyon lira olduğu aktarıldı.

Açıklamada, TKDK Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bu kapsamda yatırım bedeli yaklaşık 431 milyon lira olan projelere TKDK tarafından sağlanan yüzde 20'lik KDV muafiyeti ile birlikte yaklaşık 387 milyon lira hibe dağıtmış olacağız. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere, vatandaşlarımızı hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılacak yeni başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğüne davet ediyoruz."