(Son dakika) Fatih Tekke, Trabzonspor ile masaya oturuyor
TRABZONSPOR'un eski futbolcusu olan Fatih Tekke yarın masaya oturmak üzere Trabzon'a geliyor.
TRABZONSPOR’un eski futbolcusu olan Fatih Tekke yarın masaya oturmak üzere Trabzon’a geliyor. Bordo-mavili kulübün teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını bildirdiği Fatih Tekke’nin Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah saatlerinde Trabzon’da olacağı duyuruldu. Tekke ile prensip anlaşmasına varıldığı ve yarın imzaların atılabileceği belirtildi.
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