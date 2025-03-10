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        (Son dakika) Fatih Tekke, Trabzonspor ile masaya oturuyor

        TRABZONSPOR'un eski futbolcusu olan Fatih Tekke yarın masaya oturmak üzere Trabzon'a geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:28 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:28
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        (Son dakika) Fatih Tekke, Trabzonspor ile masaya oturuyor
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        TRABZONSPOR’un eski futbolcusu olan Fatih Tekke yarın masaya oturmak üzere Trabzon’a geliyor. Bordo-mavili kulübün teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını bildirdiği Fatih Tekke’nin Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah saatlerinde Trabzon’da olacağı duyuruldu. Tekke ile prensip anlaşmasına varıldığı ve yarın imzaların atılabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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