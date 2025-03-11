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        Öğrencilerin bağımlılıkla mücadele için yazdığı şiirlerden öğretmenleri şarkı besteledi

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da lise öğrencilerinin bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla yazdığı şiirler, öğretmenlerinin katkısıyla şarkıya uyarlanarak klip çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:01
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        Öğrencilerin bağımlılıkla mücadele için yazdığı şiirlerden öğretmenleri şarkı besteledi
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da lise öğrencilerinin bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla yazdığı şiirler, öğretmenlerinin katkısıyla şarkıya uyarlanarak klip çekildi.

        Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi rehber öğretmeni Elif Yıldız'ın, Yeşilay Kulübü Danışmanı olduğu okulda, bir süre önce bağımlılıkla mücadeleye yönelik şiir yazma etkinliği düzenlendi.

        Öğrencilerin birbirinden farklı ve dikkati çeken şiirlerini bir araya getiren Yıldız, müzik öğretmeni Dilara Yener ile şiirlerden şarkı besteledi.

        Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emir Demirci'den de destek alan Yıldız ve Yener, 19 öğrencinin katılımıyla, "Yeşilay'ın Işığında" isimli şarkıya, okulda ve okulun bulunduğu Kavala Mahallesi'nde yaklaşık 3,5 dakika süren klip hazırladı.

        - "Çok sevdik ve zevk alarak yaptık"

        Yıldız, AA muhabirine, Yeşilay Kulübü üyesi öğrencilerle bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Klip ile bağımlılık konusunda risk altında bulunan lise öğrencilerini teknoloji ve sigaradan uzak tutmayı hedeflediklerini dile getiren Yıldız, "Yaklaşık 4 ay sürdü. Çok sevdik ve zevk alarak yaptık. Velilerimin ve okul yönetiminin çok kıymetli destekleri oldu. Güzel bir proje gerçekleştirdik." dedi.

        Gençlerin edebiyata, sanata ve spora yönlenerek boş vakitlerini faydalı geçirmeleri gerektiğini ifade eden Yıldız, "Aslında boşta kalan insan, zararlı ve zarar verici maddelerle ilgilenebiliyor. Biz çocuklarımızı ne kadar okul dışında eğitici, bilgilendirici, sanata yönlendirici faaliyetlerle buluşturursak, onları o kadar kötü maddelerden uzak tutmuş oluruz." diye konuştu.

        Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni Demirci ise projeyle öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda kazanımlar sağlandığına dikkati çekti.

        Demirci, öğrencilere bir süre ses eğitimi verildiğini, şarkının kaydının alınmasının ardından çekilen klipte, okulun iç mekanları ile Kavala Mahallesi'nin doğal güzelliklerinden faydalanıldığını aktardı.

        - "Kendi emeğimizle yaptığımız bir klip oldu"

        Öğretmeninin yönlendirmesiyle okulda Yeşilay gönüllüsü olduğunu belirten öğrenci Yağız Erdoğan da klipte üç arkadaşıyla rap söylediğini ifade etti.

        Erdoğan, insanları bağımlılıkla ilgili bilinçlendirmek için güzel ve keyifli bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

        Elif Şirin de gönüllü olarak Yeşilay Kulübünün faaliyetlerine katıldığına değinerek, "Kulüpte olmaktan çok mutluyum. Her hafta farklı etkinlikler yapıyoruz. Kendi emeğimizle yaptığımız bir klip oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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