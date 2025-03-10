Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

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