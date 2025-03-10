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        Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 28'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:56 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:00
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        Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 28’inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman çift kale oyun ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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