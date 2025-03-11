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        Restoranın kasada dağıttığı mamalarla sahipsiz kedileri besliyorlar

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'daki bir restoran, soğuk hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz kedilerin beslenmesi amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:19
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        Restoranın kasada dağıttığı mamalarla sahipsiz kedileri besliyorlar
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'daki bir restoran, soğuk hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz kedilerin beslenmesi amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir restoran, yemek sonrası müşterilere kolonya, şeker ve karanfilin yanı sıra soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kedileri beslemeleri için mama ikramında bulunuyor.

        Restoranda yemek yiyen müşteriler, kasadan aldıkları mamaları uygun alanlara bırakıp sahipsiz kedilerin beslenmesine katkı sağlıyor.

        - "Gerçekten çok olumlu tepkiler alıyoruz"

        Restoranın şefi Yakup Öztürk, AA muhabirine, Trabzon'da çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.

        Soğuk hava şartlarında sahipsiz kedilerin yiyecek bulmakta zorlandıklarını dile getiren Öztürk, "Bizler de Trabzon'da bir işletme olarak sosyal sorumluluk projesi başlatmaya karar verdik. Normalde gelen müşterilerimize yemekten sonra kasada kolonya, şeker, karanfil ikram edilir. Bizler misafirlerimize şeker, kolonya, karanfil haricinde sokaktaki kedileri beslemeleri için mama ikram ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Öztürk, soğuk hava şartlarında sokaktaki kedilerin gerçekten karnını doyurmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Projeyle bu şekilde onların da karnı doymuş oluyor." dedi.

        Trabzon'daki tüm işletmelerden projeye destek beklediklerini ifade eden Öztürk, "Bizler karnımızı doyurduğumuz gibi sokaktaki canlarımız da karnını doyursun istiyorum. İyilik paylaştıkça çoğalır. Gerçekten çok olumlu tepkiler alıyoruz. Mutluyuz." diye konuştu.

        - "Bu bir dayanışma örneği"

        Müşterilerden Mehmet Can Birinci de restoranın hayata geçirdiği projeyi çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

        Bunun bir dayanışmanın örneği olduğuna dikkati çeken Birinci, projeye imza atanları tebrik etti.

        Birinci, restorandan aldığı mamayı sokakta uygun bir yere dökerek, kedilerin beslenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

        Müşterilerden Alihan Mert Çolak da projeyi çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Restoranın yaptığı bu etkinliği herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Kendisinin de köpeği olduğunu dile getiren Çolak, "Herkes sokaktaki sahipsiz canlara destek olmalı diye düşünüyorum. Bu etkinliği farklı yerlerde de görmek isteriz." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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