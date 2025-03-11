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        Trabzonspor taraftarı, Fatih Tekke'yi sevgi gösterileriyle karşıladı

        Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından Trabzonspor ile anlaşmaya varan Fatih Tekke, Trabzon'da taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:48
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        Trabzonspor taraftarı, Fatih Tekke'yi sevgi gösterileriyle karşıladı
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        Teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılmasının ardından Trabzonspor ile anlaşmaya varan Fatih Tekke, Trabzon'da taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Trabzonspor’un efsane kaptanlarından 47 yaşındaki Fatih Tekke, kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç ile İstanbul’dan Trabzon’a geldi. Havalimanında bordo-mavili taraftarların tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılanan Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulunacağını söyledi.

        Havalimanından ayrılırken taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle kulüp aracına güçlükle ilerleyen Fatih Tekke, "Hayırlı ramazanlar, sizleri çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız." ifadesini kullandı.

        Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç ise Fatih Tekke’nin Trabzonspor için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Trabzon’un evladı, takım kaptanımız ile şehrimize geldik. Uzaktan bir transfer yapmadık, Trabzonspor'umuzun kaptanını evine getirdik. Hep birlikte güzel bir süreç yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

        - Şenol Güneşle birlikte basın toplantısı düzenleyecek

        Trabzonspor Kulübü de basın mensuplarına gönderdiği mesajda, Fatih Tekke'nin bugün saat 14.45’te Şenol Güneş’in de katılımıyla Papara Park’ta basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi aktarıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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