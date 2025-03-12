Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi

Trabzon Üniversitesince "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kırımlı'nın yönettiği panelde, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demircioğlu "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı Yazma Süreci", Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Ungan ise "Milli Marşları Doğuran Unsurlar ve İstiklal Marşımız" konularında sunum yaptı.

Kırımlı, Çanakkale Savaşı'nda Batılı ülkelerin medeniyet getirme bahaneleriyle Anadolu'ya saldırdığını, bugün de aynısının Gazze'de yaşandığını söyledi.

Batı'nın her zaman insan haklarını düşünmediğini belirten Kırımlı, "Çağ değişti, insan hakları, uluslararası hukuk, adalet anlayışları değişti fakat hakların kardeşliği nostaljik bir söylem olarak kaldı. Gençlerimiz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve özellikle Gazze katliamından sonra Batı'nın hiç değişmediğini bilmek zorunda." dedi.

Demircioğlu ise Mehmet Akif Ersoy'un vatanı için her şeyi göze alan, şiirlerine nakış nakış vatan sevdasını işleyen bir şair olduğunun altını çizdi.

Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken en ufak maddiyat düşünmediğini vurgulayan Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Şiirlerini elleriyle değil, yüreğiyle yazıyordu. Milli marş yarışmasına gelen ilk 724 şiir arasında onun şiiri yoktu. Görev tevdi edildiğinde ise İstiklal Marşı'nı yazdı. Esere imzasını koymadı. Her okunduğunda alkış kopuyor, gözyaşları sel oluyordu. Mebuslar 8 altın maaş alırken, Akif'e 500 altın teklif edildi, kabul etmedi. Zorla verilince aldığı parayı kadınlara ve çocuklara meslek öğreten ve cepheye elbise diken Darül Mesai Vakfına bağışladı. Parayla hiç işi olmadığını ise herkes bilirdi."

Ungan da milli marşların birlik bütünlük oluşumundan ve millet anlayışından geldiğini, bunu da en güzel Mehmet Akif Ersoy'un yazdığını ifade etti.

O dönemde düşmana karşı müthiş bir birleşme olduğuna dikkati çeken Ungan, "Milli marşların yazılmasında süreç coğrafyadan vatana doğru ilerler. Devamında dil, din, kültür ve tarih bilgileri vardır. En başta ise kabile ve karşı taraf gelir yani başlangıcında mutlak bir düşman vardır. Bunlar birleştikçe millet birleşiyor." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal, Prof. Dr. Hüseyin Serencam, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, konuşmacılara plaket sunumuyla tamamlandı.