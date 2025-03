Deprem hasarları yapay zeka ve robot köpeklerle tespit edilebilecek

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezince başlatılan proje ile depremlerin ardından yapay zeka ve robot köpekler kullanılarak hasar tespiti yapılması amaçlanıyor.

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu'nun yürütücülüğünde, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde görevli bazı öğretim üyelerinden oluşan ekip, deprem sonrası hasarların hızlı ve güvenli şekilde tespit edilebilmesine yönelik proje hazırladı.

"Deprem Sonrası Yapı Hasarlarının Hızlı ve Otomatik Tespitinde Robotik Köpek ve Yapay Zeka Kullanımı" adı verilen proje ile robot köpekler ve yapay zeka kullanılarak otomatik bir sistem geliştirildi.

KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (BAP13) tarafından da desteklenen çalışma, yapılardaki hasarların tespit edilmesini sağlayarak insan kaynaklı risklerin en aza indirilmesini hedefliyor.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, AA muhabirine, üç aşamadan oluşan projenin çıkış noktasının Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından 20 kişilik ekiple bölgede bulunduklarını dile getiren Hacıefendioğlu, hasar tespitinde yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için projeyi oluşturduklarını vurguladı.

- Yapay zeka hasar türlerini tespit edebiliyor

Yapı hasarlarının A, B, C ve D şeklinde türleri bulunduğunu aktaran Hacıefendioğlu, "Kahramanmaraş depremleri sonrasında elimizde milyonlarca görüntü var. Bu görüntülerle acaba yapay zeka bunları gördüğü zaman 'evet bu binada A türü hasar var', 'bu binada B türü hasar var' veya 'C türü, D türü' diyebilecek mi diye çalıştık. Şu anda gördük ki ilk aşamamızı tamamladık ve bu A, B, C ve D türlerini tespit edebiliyor." diye konuştu.

Projenin ikinci aşamasında deprem sonrası görüntüleri bir vasıta aracıyla elde etmek için çalıştıklarına dikkati çeken Hacıefendioğlu, "Bunu 'Robot köpekle yapabilir miyiz?' diye düşündük, soruşturduk ve kamera görüntülerini uzaktan bize ulaştırabiliyor mu baktık. Baktığımızda görüntü alabiliyoruz ve üzerine derinlik kameraları da konulduğunda daha hassas görüntüler elde edebiliyoruz." ifadesini kullandı.