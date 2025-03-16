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        Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

        Trabzon'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:52
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        Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
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        Trabzon'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.

        Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı kentte, çok sayıda kişi zamanını sahil, park ve bahçelerde geçirdi.

        Güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

        Ortahisar ilçesindeki Faroz ve Ganita sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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