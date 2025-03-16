Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Ortahisar ilçesindeki Faroz ve Ganita sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı kentte, çok sayıda kişi zamanını sahil, park ve bahçelerde geçirdi.

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