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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Of'ta öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trabzon'un Of ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:39
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Of'ta öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trabzon'un Of ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Gezeravcı, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, uzayda yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük devlet olmanın ortaya koyduğu bir refleksle milletimizin uzay serüvenini başlattı. Benim uzaya gitmem sizlere, gelecek nesillere uzay kapısını açmıştır." dedi.

        Öğrencilere düşünmekten ve hayal kurmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Gezeravcı, "Devletiniz ve milletiniz için düşündüklerinizin bir gün destekleneceğini unutmayın. Özgüveniniz olsun. Yarın sizler daha iyisini başaracaksınız." dedi.

        Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya, uzay yolculuğunu anlattığı 319'uncu program sonunda Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer plaket takdim etti.

        Gezeravcı, Of Kıyıcık İlkokulu öğrencileriyle de buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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