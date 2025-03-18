Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Of'ta öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trabzon'un Of ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, uzayda yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük devlet olmanın ortaya koyduğu bir refleksle milletimizin uzay serüvenini başlattı. Benim uzaya gitmem sizlere, gelecek nesillere uzay kapısını açmıştır." dedi.

Öğrencilere düşünmekten ve hayal kurmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Gezeravcı, "Devletiniz ve milletiniz için düşündüklerinizin bir gün destekleneceğini unutmayın. Özgüveniniz olsun. Yarın sizler daha iyisini başaracaksınız." dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya, uzay yolculuğunu anlattığı 319'uncu program sonunda Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer plaket takdim etti.

Gezeravcı, Of Kıyıcık İlkokulu öğrencileriyle de buluştu.