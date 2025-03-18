AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Trabzon'da iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çanakkale'de bu millet nasıl genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse işte ülkemiz 15 Temmuz'da da tek vücut oldu ve bu ülkenin geleceğine kastedenlere geçit vermedi." dedi.

Kaya, 2025 Aile Yılı dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin Çanakkale'de verdiği mücadeleyi vurgulayarak, farklı görünümler ve araçlar altında saldırılara karşı da benzer bir mücadele içerisinde olunduğunu belirtti.

Geçen son 10 yılda maruz kalınan her hadisenin gerisine bakıldığında, meseleleri kaldırıldığında aynı güçlerin görüldüğüne dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar yine aslında aynı hedefler. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar da bunlardı. Aslında her biri milletimizin zenginliği olan tüm farklılıklarımızı kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Ülkemizin ardı ardına koyduğu tüm kalkınma hamlelerini boşa çıkarmak için ülkemizin istikrarını, birliğimizi sabote edenler de yine bunlardı. Bizim demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler de yine aslında aynı unsurlardı."

Kaya, "Çanakkale'de bu millet nasıl genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse işte ülkemiz 15 Temmuz'da da tek vücut oldu ve bu ülkenin geleceğine kastedenlere geçit vermedi. Biz bu ülkenin tüm renkleri olarak söz konusu vatan olduğunda tek vücut olmayı bir ve beraber olmayı bilen bir milletiz." ifadesini kullandı.

Asırlarca bu ülkenin üzerinde maddi ve manevi olarak tüm çabaların ortaya konulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Sandılar ki Türk milletinin fıtratı değişti. Bilmedikleri bir şey var. Bizim milletimizin fıtratı asker fıtratıdır. Bu millet bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiç kimseye geçit vermeyecek şekilde iradesine, vatanına, birliğine sahip çıkar. Gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ülkemizin içinden geçtiği bütün zorlu dönemleri de aşacağımıza inanıyoruz."