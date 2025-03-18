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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Trabzon'da iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çanakkale'de bu millet nasıl genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse işte ülkemiz 15 Temmuz'da da tek vücut oldu ve bu ülkenin geleceğine kastedenlere geçit vermedi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:42
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Trabzon'da iftar programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çanakkale'de bu millet nasıl genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse işte ülkemiz 15 Temmuz'da da tek vücut oldu ve bu ülkenin geleceğine kastedenlere geçit vermedi." dedi.

        Kaya, 2025 Aile Yılı dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin Çanakkale'de verdiği mücadeleyi vurgulayarak, farklı görünümler ve araçlar altında saldırılara karşı da benzer bir mücadele içerisinde olunduğunu belirtti.

        Geçen son 10 yılda maruz kalınan her hadisenin gerisine bakıldığında, meseleleri kaldırıldığında aynı güçlerin görüldüğüne dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

        "Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar yine aslında aynı hedefler. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar da bunlardı. Aslında her biri milletimizin zenginliği olan tüm farklılıklarımızı kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Ülkemizin ardı ardına koyduğu tüm kalkınma hamlelerini boşa çıkarmak için ülkemizin istikrarını, birliğimizi sabote edenler de yine bunlardı. Bizim demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler de yine aslında aynı unsurlardı."

        Kaya, "Çanakkale'de bu millet nasıl genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla çalışanıyla tek vücut olup düşmana geçit vermediyse işte ülkemiz 15 Temmuz'da da tek vücut oldu ve bu ülkenin geleceğine kastedenlere geçit vermedi. Biz bu ülkenin tüm renkleri olarak söz konusu vatan olduğunda tek vücut olmayı bir ve beraber olmayı bilen bir milletiz." ifadesini kullandı.

        Asırlarca bu ülkenin üzerinde maddi ve manevi olarak tüm çabaların ortaya konulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Sandılar ki Türk milletinin fıtratı değişti. Bilmedikleri bir şey var. Bizim milletimizin fıtratı asker fıtratıdır. Bu millet bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiç kimseye geçit vermeyecek şekilde iradesine, vatanına, birliğine sahip çıkar. Gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle ülkemizin içinden geçtiği bütün zorlu dönemleri de aşacağımıza inanıyoruz."

        Bugün Türkiye'nin, gerek altyapısı, gerek sağlık sistemi ve savunma sanayisinde ortaya koyduğu güçle birlikte gerçekten çok farklı bir noktada olduğunun altını çizen Kaya, Türkiye'nin geleceğine Allah'ın izniyle emin adımlarla yürüyeceğini söyledi.

        Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 2 ay Kahramanmaraş'ta bulunduğunu hatırlatarak, "O depremde de gördük ki bu ülke büyük zorluklarla sınandığı her an tek yürek oluyor. Trabzon'dan gelen tırların haddi hesabı yoktu." diye konuştu.

        Zor zamanlarda örnek bir dayanışmayı her zaman sergilemiş bir millet olduklarını dile getiren Kaya, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada birliğimize, beraberliğimize kastedenlere karşı kardeşlik ruhuyla bin yıldır bu topraklarda nasıl bir ve beraber olduysak bundan sonra da inşallah Çanakkale ruhuyla yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise Çanakkale Zaferi'nin, sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de altın harflerle yazılmış bir zafer olduğunu vurguladı.

        Her bir şehidin bu topraklar için canını feda etmiş kahramanlar olduğunu kaydeden Yıldırım, "Onların ebedi huzura ulaşan ruhları milletimizin gönlünde daima yaşamaktadır. Bizler onların mirasına sahip çıkarak vatanımıza, milletimize olan bağlılığımızı ve sevgimizi her zaman en üst seviyede tutacağız." dedi.

        Çanakkale'de verilen mücadelenin ardında sadece askeri mücadele değil, aynı zaman da bir milletin birlik ve beraberliğe olan inancının yattığının altını çizen Yıldırım, bu inançla her zaman daha güçlü bir Türkiye için çalışmanın ve bu vatanı korumanın, herkesin boynunun borcu olduğunu belirtti.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in de birer konuşma yaptığı programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ile şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı.

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