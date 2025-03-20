Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor

DUYĞU​​​​​​​ AVUNDUK - Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan güneş panelleriyle enerji maliyeti yüzde 25 düşürüldü.

Sürmene ilçesinde 39 yıl önce 5 bin metrekarede kurulan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ümit Üstün, AA muhabirine, Türkiye'de kurulan ilk özel çay fabrikalarından biri olduklarını söyledi.

Üstün, dedesinin kurduğu fabrikada üçüncü kuşak olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, yaklaşık 40 yıldır yaş çayı işleyip kuru çay elde ettiklerini anlattı.

Daimi 23 işçileri bulunduğunu, çay sezonunda geçici işçilerle bu rakamın 90'ı aştığını ifade eden Üstün, yılda ortalama 3 bin ton kuru çay ürettiklerini belirtti.

Üstün, işletmenin enerji maliyetini düşürmek amacıyla geçen yıl TKDK'dan "Yeşilden Sağlığa Projesi" kapsamında 2 milyon lira destek aldıklarını ifade etti.

- İlçedeki bazı çay fabrikaları da çatılara güneş panelleri kurmaya başladı

Fabrikanın çatısında 2 bin 500 metrekareye çatı tipi güneş panelleri yerleştirdiklerini dile getiren Üstün, "Yılda yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji tüketimimiz bulunmaktadır. Bunun yüzde 25'ini TKDK'dan aldığımız destekle kurduğumuz çatı panellerinden elde ediyoruz. Bize bu anlamda avantajı oldu." dedi.

Üstün, daha önceki yıllarda da Tarım ve Orman Bakanlığından çeşitli destekler aldıklarını belirterek, "Makine teçhizat yenileme kapasiteleri artırımı kapsamında makine yenileme projelerine dahil olduk, sağ olsunlar böyle destekler sağladılar bizlere." diye konuştu.

İlçedeki bazı çay fabrikalarının da TKDK desteğiyle çatılara güneş panelleri kurmaya başladığına dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti:

"Bölge açısından bir avantajı oldu. TKDK ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almak isteyen arkadaşların bence buna başvurmaları lazım çünkü gerçekten avantaj elde ediyor firmalar, en azından bizler elde ettiğimizin farkındayız."