Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor

        DUYĞU​​​​​​​ AVUNDUK - Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan güneş panelleriyle enerji maliyeti yüzde 25 düşürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor
        ABONE OL

        DUYĞU​​​​​​​ AVUNDUK - Trabzon'da üç kuşaktır aynı aile tarafından işletilen çay fabrikasının çatısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan güneş panelleriyle enerji maliyeti yüzde 25 düşürüldü.

        Sürmene ilçesinde 39 yıl önce 5 bin metrekarede kurulan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ümit Üstün, AA muhabirine, Türkiye'de kurulan ilk özel çay fabrikalarından biri olduklarını söyledi.

        Üstün, dedesinin kurduğu fabrikada üçüncü kuşak olarak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, yaklaşık 40 yıldır yaş çayı işleyip kuru çay elde ettiklerini anlattı.

        Daimi 23 işçileri bulunduğunu, çay sezonunda geçici işçilerle bu rakamın 90'ı aştığını ifade eden Üstün, yılda ortalama 3 bin ton kuru çay ürettiklerini belirtti.

        Üstün, işletmenin enerji maliyetini düşürmek amacıyla geçen yıl TKDK'dan "Yeşilden Sağlığa Projesi" kapsamında 2 milyon lira destek aldıklarını ifade etti.

        - İlçedeki bazı çay fabrikaları da çatılara güneş panelleri kurmaya başladı

        Fabrikanın çatısında 2 bin 500 metrekareye çatı tipi güneş panelleri yerleştirdiklerini dile getiren Üstün, "Yılda yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji tüketimimiz bulunmaktadır. Bunun yüzde 25'ini TKDK'dan aldığımız destekle kurduğumuz çatı panellerinden elde ediyoruz. Bize bu anlamda avantajı oldu." dedi.

        Üstün, daha önceki yıllarda da Tarım ve Orman Bakanlığından çeşitli destekler aldıklarını belirterek, "Makine teçhizat yenileme kapasiteleri artırımı kapsamında makine yenileme projelerine dahil olduk, sağ olsunlar böyle destekler sağladılar bizlere." diye konuştu.

        İlçedeki bazı çay fabrikalarının da TKDK desteğiyle çatılara güneş panelleri kurmaya başladığına dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti:

        "Bölge açısından bir avantajı oldu. TKDK ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almak isteyen arkadaşların bence buna başvurmaları lazım çünkü gerçekten avantaj elde ediyor firmalar, en azından bizler elde ettiğimizin farkındayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalı...
        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalı...
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı
        Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı
        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
        Trabzon'da sağanak; araçlar suya gömüldü
        Trabzon'da sağanak; araçlar suya gömüldü