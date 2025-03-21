Trabzon'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da şehrin yeşil dokusunu zenginleştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Trabzon'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 250 fidan dikildi.

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