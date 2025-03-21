Trabzon'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı
Trabzon'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 250 fidan dikildi.
Trabzon'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 250 fidan dikildi.
Orman Bölge Müdürlüğünce Yomra ilçesindeki 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü kampüsünde düzenlenen etkinlikte, piramit mazisi, zakkum, mavi ladin ve zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.
Vali Aziz Yıldırım, ağaç dikmenin önemine değinerek, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı kutladı.
Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da şehrin yeşil dokusunu zenginleştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından, öğrencilerin de aralarında bulunduğu katılımcılar 250 fidanı toprakla buluşturdu.
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