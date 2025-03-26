Trabzon'da akademisyenler "su" ve "doğa"nın önemine dikkati çekti

Trabzon'da, "Dünya Su Günü, Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası" kapsamında konferans gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu, Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörlüğünce Mahmut Goloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, "Orman, Orman Ürünleri, Sürdürülebilirlik ve Hayatımızdaki Önemi" başlıklı sunum yaptı.

İnsanlığın dünyayı iklim değişikliğine sürüklediğini belirten Kalaycıoğlu, "Bizler her türlü yaşam fonksiyonlarımızla iklimi zorlar hale geldik. Geleceği düşünmüyor gibi hareket ediyoruz. İklim değişikliğinin sebebi insanların yaşam sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetler. Dünyanın da bize karşı direnci var. Depremler, sel baskınları, yanardağ patlamaları da iklim değişikliğini zorlayan bir takım faktörler." dedi.

Kalaycıoğlu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yüzde 40'ını 1900'lü yıllardan 2000'li yılların başına kadar insanların dünyayı zorlayarak gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kağıt ve plastik atıkların büyük bir problem olduğuna değinen Kalaycıoğlu, "Eğer 1 ton atığı tasarruf eder ve yeniden kullanırsak 17 ağacı kurtarırız. 1 ton kağıt üretimi için 40 ton su gerekiyor, eğer biz onu atıktan üretirsek 1,2 tona düşüyor. Elektrik enerjisinde yüzde 3'lük bir tasarruf sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin iklim değişikliği performans endeksi sıralamasında 53. sıradan 56. sıraya düştüğünü anlatan Kalaycıoğlu, "Yenilenebilir enerji durumunda biraz daha iyiyiz. İklim politikalarının uygulanmasında da 62. sıradayız, çok iyi bir süreç göstermiyoruz." diye konuştu.

Aytan, kendisinin de yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda Antartika'ya düzenlenen seferde yapılan çalışmaları anlattı.

Mikroplastiklerin hayatın her alanında bulunduğunu dile getiren Aytan, "Üretilen plastiğin yüzde 50'sinden fazlası tek kullanımlık, dolayısıyla ihtiyaç fazlası üretiliyor olması ve yanlış bertaraf ediliyor olması onun çok büyük bir kısmının doğada sonlanmasına neden oluyor. Geri dönüşüm çok önemli fakat geri dönüşüm, dünya genelinde yüzde 8 başarı oranıyla uygulanabilen bir faaliyet." diye konuştu.

Plastiğin son ortamının denizler olduğunu ifade eden Aytan, şunları kaydetti:

"Denizden binlerce kilometre uzakta da olsanız hem su kaynakları yoluyla hem de hava hareketleri yoluyla her türlü kirleticinin ulaştığı nihai ortam. Plastik kirliliği okyanus ve denizlerde çok görünür oldu. Bundan 15 yıl önce boyutu anlaşılmaya başlandı. Deniz memelileri, balinalar, foklar, yunuslar, deniz kuşları, deniz kaplumbağaları canlıları fazlasıyla büyük plastik boyutlu çöplerden, hayalet ağlardan etkilenmekte. Her yıl milyonlarcası ölmekte. Bu türlerin birçoğu, nesli koruma altında olan tür."