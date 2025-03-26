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        Trabzon'da bu camide namaza engel yok

        Trabzon'da, cami bahçesine engelli rampası, elektrik hattı, ses ve ısı sistemi bulunan özel bir konteyner yerleştirilerek, akülü araçlarıyla camiye giremeyen engelli vatandaşların sıcak ve konforlu bir ortamda namaz kılmaları sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:07
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        Trabzon'da bu camide namaza engel yok
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        Trabzon'da, cami bahçesine engelli rampası, elektrik hattı, ses ve ısı sistemi bulunan özel bir konteyner yerleştirilerek, akülü araçlarıyla camiye giremeyen engelli vatandaşların sıcak ve konforlu bir ortamda namaz kılmaları sağlandı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yer alan Gözaçan Camisi'nin imamı ve Gözaçan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Neşat Paksoy, çevredeki engelli bireylerin camiye gelmek istediğini ancak akülü araçlarıyla içeri giremedikleri için kimi zaman soğukta kimi zaman yağmur altında bahçede namazlarını kıldıklarını fark etmesi üzerine onlar için bir alan yapmak için karar verdi.

        Gaziantepli bir hayırseverin de destekleri ve Paksoy'un girişimleriyle cami bahçesinde, içinde engelli rampası, elektrik hattı ile ses ve ısı sisteminin yer aldığı engellilerin namaz kılabileceği bir konteyner yerleştirildi.

        İmam Neşat Paksoy, AA muhabirine, engelli vatandaşların camiye giremediğini fark etmesi üzerine onlar için çalışma yapmaya karar verdiğini belirterek, "Bu engelli kardeşlerimiz dışarıda üşüyorlardı, sıkıntı çekiyorlardı, içeriye giremiyorlardı." dedi.

        Her insanın engelli olmaya aday olduğunu dile getiren Paksoy, "Bu kardeşlerimize güzel bir mekan hazırladık. Masalarda yemeklerini yiyecekler, namazlarını burada kılacaklar, burada oturacaklar, burası onların yuvası oldu." ifadelerini kullandı.

        Cami cemaatinden Memduh Bayraktar da uzun zamandır namaz kıldığını ancak akülü araçla camiye giremediği için genellikle dışarıda kıldığını söyledi.

        Bayraktar, "Sağ olsun hocamıza söylediğim zaman 'tamam' dedi ve bunu yaptırdı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Akülü aracımızla içeride rahatlıkla namaz kılabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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