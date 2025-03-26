Trabzon'da bu camide namaza engel yok

Trabzon'da, cami bahçesine engelli rampası, elektrik hattı, ses ve ısı sistemi bulunan özel bir konteyner yerleştirilerek, akülü araçlarıyla camiye giremeyen engelli vatandaşların sıcak ve konforlu bir ortamda namaz kılmaları sağlandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yer alan Gözaçan Camisi'nin imamı ve Gözaçan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Neşat Paksoy, çevredeki engelli bireylerin camiye gelmek istediğini ancak akülü araçlarıyla içeri giremedikleri için kimi zaman soğukta kimi zaman yağmur altında bahçede namazlarını kıldıklarını fark etmesi üzerine onlar için bir alan yapmak için karar verdi.

Gaziantepli bir hayırseverin de destekleri ve Paksoy'un girişimleriyle cami bahçesinde, içinde engelli rampası, elektrik hattı ile ses ve ısı sisteminin yer aldığı engellilerin namaz kılabileceği bir konteyner yerleştirildi.

İmam Neşat Paksoy, AA muhabirine, engelli vatandaşların camiye giremediğini fark etmesi üzerine onlar için çalışma yapmaya karar verdiğini belirterek, "Bu engelli kardeşlerimiz dışarıda üşüyorlardı, sıkıntı çekiyorlardı, içeriye giremiyorlardı." dedi.