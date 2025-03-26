Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Müftü Harmancı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası kapsamında Artvin'de 500 Kur'an-ı Kerim'in mealini vatandaşlara hediye ettiklerini söyledi.

Burada vatandaşlara Artvin Valisi Turan Ergün ile İl Müftüsü Mesut Harmancı Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Artvin'de İl Müftülüğünce Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar yatsı ve teravih namazlarını kılarak dua etti

Akşam namazının ardından kentteki camilerde saf tutan Müslümanlar namaz kıldı, dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı.

İl Müftü Vekili Haydar Bektaş ve vatandaşlar dualar etti. Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

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