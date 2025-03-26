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        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:08
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        Trabzon ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Trabzon'da Ortahisar ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İl Müftü Vekili Haydar Bektaş ve vatandaşlar dualar etti. Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Ordu

        Ordu'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde program düzenlendi.

        Akşam namazının ardından kentteki camilerde saf tutan Müslümanlar namaz kıldı, dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı.

        Namaz sonrası camilerde çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        - Giresun

        Giresun'da vatandaşlar kent genelindeki camileri doldurdu.

        İl Müftülüğünce merkezdeki tarihi Hacimiktat Camisi'nde organize edilen programda ise Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Bulancak ilçesindeki yığma taşla inşa edilen Sarayburnu Camisi'ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de il genelinde camilerde program düzenlendi.

        İl Müftüsü Hüseyin Gün, Kemaliye Camisi'ndeki programda, Kadir Gecesi'nin önemini belirtti.

        Yoğunluk nedeniyle cami avlusunda namaz kılan vatandaşlar dualar etti.

        Namaz sonrası camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        - Artvin

        Artvin'de İl Müftülüğünce Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar yatsı ve teravih namazlarını kılarak dua etti

        Burada vatandaşlara Artvin Valisi Turan Ergün ile İl Müftüsü Mesut Harmancı Kur'an-ı Kerim dağıttı.

        Müftü Harmancı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası kapsamında Artvin'de 500 Kur'an-ı Kerim'in mealini vatandaşlara hediye ettiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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