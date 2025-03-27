Bayramda "aşırı şekerli gıdalara mesafe" uyarısı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ateş, Ramazan Bayramı'nda tüketilecek şeker, çikolata ve tatlıların kısa sürede kan şekerini yükselterek ani enerji değişikliklerine yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ateş, AA muhabirine, Ramazan Bayramı gibi özel günlerde kronik hastalığı olan kişilerin sağlıklarına özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Bayram coşkusunu yaşarken dengeli beslenmenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ateş, bu durumun uzun vadede sağlık açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Ateş, bayramda yemek tüketiminin artabileceğine işaret ederek, "Özellikle şeker bayramı, adından da gelen şeker tüketimine dikkat edersek bayram sevincimize gölge düşmez." dedi.

- "Ölçülü ve dengeli beslenme çok önemlidir"

Bayramda tüketilecek ikramlara dikkat edilmesi uyarısında bulunan Ateş, "Yapılan ikramlar daha çok şekerli ve tatlı yiyecekler ise özellikle kan şekeri yüksek olan, tehlike boyutu artabilecek hastaların biraz daha dikkatli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ateş, baklava gibi yüksek şeker içerikli gıdaların kan şekerini aniden yükseltebileceğini, bunların yerine kuru meyve ve lifli gıdaların tercih edilebileceğini aktardı.

Bayramda beslenme düzeninin önemine işaret eden Ateş, şöyle devam etti:

"Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve benzeri kronik rahatsızlığı olan bireyler için bayramda tüketilen şekerli gıdalar, tuzlu yiyecekler ve yağlı besinler ciddi risk taşımaktadır. Kan şekerindeki ani yükselişler ve tansiyon dalgalanmaları bayram sevincini gölgeleyebilir. Bu nedenle ölçülü ve dengeli beslenme çok önemlidir."

- "Hastalıklara karşı direncimizi azaltabilir"

Ateş, aşırı şeker tüketiminin zararlarından bahsederek, "Bayramda ikram edilen şeker, çikolata ve tatlılar kısa sürede kan şekerini yükselterek ani enerji değişikliklerine yol açabilir. Bu durum da kilo artışının yanı sıra diyabet, kalp hastalıkları ve metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Ayrıca bu durum, bağışıklık sisteminizi de zayıflatarak hastalıklara karşı direncimizi azaltabilir." diye konuştu.