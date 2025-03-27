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        Of Kaymakamı Demirer ilçe protokolü ile iftarda buluştu

        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe protokolüyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:10
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        Of Kaymakamı Demirer ilçe protokolü ile iftarda buluştu
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        Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçe protokolüyle iftar programında bir araya geldi.

        Bir restoranda düzenlenen iftarın ardından konuşan Kaymakam Demirer, ilçede her kurumun uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

        Demirer, Ramazan Bayramı'nı kutladığı protokol üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, "İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte ilçemiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise iftar programı ile birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirildiğini dile getirdi.

        İlçenin gelişmesi için çalışan herkese teşekkür eden Sarialioğlu, "Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." dedi.

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