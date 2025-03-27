Trabzon'da "Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyonda Geleceğe Adım" yarışması düzenlenecek

Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nde "Dijital Dönüşüm Hackathonu Seri 1: Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyonda Geleceğe Adım" yarışması yapılacak.

Trabzon Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi'nden 4 grubun katılacağı ve nisan ayında yapılacak yarışmada, felçli bireylerin fizik tedavi süreçlerini destekleyen oyunlar geliştirecek.

Robotik Kodlama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, AA muhabirine, yarışmanın üniversitede ilk kez yapılacağını ve bunu seri haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin yapacağı çalışmaları sahada uygulanabilir hale getirmeyi istediklerini dile getiren Erümit, şöyle devam etti:

"Bu ürünlerin prototipleşmesi ilk etapta hem öğrencilerimiz hem de kurumumuz için ciddi bir tecrübe kazandıracak. İlerleyen dönemde de bunların gerçek manada ürüne dönüştürülmesi ve pazarda da yerini bulabilmesi, buna ihtiyaç duyan kurumlar ve bireyler için de uygulanabilir olması birinci öncelliğimiz."