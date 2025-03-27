Trabzon'da "Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyonda Geleceğe Adım" yarışması düzenlenecek
Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nde "Dijital Dönüşüm Hackathonu Seri 1: Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyonda Geleceğe Adım" yarışması yapılacak.
Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nde "Dijital Dönüşüm Hackathonu Seri 1: Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyonda Geleceğe Adım" yarışması yapılacak.
Trabzon Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi'nden 4 grubun katılacağı ve nisan ayında yapılacak yarışmada, felçli bireylerin fizik tedavi süreçlerini destekleyen oyunlar geliştirecek.
Robotik Kodlama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, AA muhabirine, yarışmanın üniversitede ilk kez yapılacağını ve bunu seri haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Öğrencilerin yapacağı çalışmaları sahada uygulanabilir hale getirmeyi istediklerini dile getiren Erümit, şöyle devam etti:
"Bu ürünlerin prototipleşmesi ilk etapta hem öğrencilerimiz hem de kurumumuz için ciddi bir tecrübe kazandıracak. İlerleyen dönemde de bunların gerçek manada ürüne dönüştürülmesi ve pazarda da yerini bulabilmesi, buna ihtiyaç duyan kurumlar ve bireyler için de uygulanabilir olması birinci öncelliğimiz."
Yarışma koordinatörü Zeki Eren Köseoğlu ise kodlama merkezinin hızlı internet erişimi ve teknik destek ekibiyle katılımcıların projelerini geliştirmeleri için gerekli tüm imkanları sağladığını vurguladı.
Köseoğlu, yarışmanın 36 saat süreceğini dile getirerek, "Hackathon, çabukluk ve maraton kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu etkinlikte amaç en kısa sürede en iyi ürünü ortaya koymak. Hastaların süreci daha konforlu bir şekilde atlatmalarını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
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