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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:03 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 90+2 Folcarelli), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 67 Cham), Ozan Tufan (Dk. 76 Draguş), Visca (Dk. 76 Cihan Çanak), Enis Destan (Dk. 67 Sikan)

        Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 84 Furkan Bayır), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Victor Hugo), Ahmet Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan (Dk. 66 Emersonn)

        Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) Rumola (Göztepe) Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 35 Juan, Dk. 75 Nazım Sangare (Göztepe) Dk. 66 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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