Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 90+2 Folcarelli), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 67 Cham), Ozan Tufan (Dk. 76 Draguş), Visca (Dk. 76 Cihan Çanak), Enis Destan (Dk. 67 Sikan)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 84 Furkan Bayır), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Victor Hugo), Ahmet Ildız (Dk. 26 Tijanic), Romulo, Juan (Dk. 66 Emersonn)
Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) Rumola (Göztepe) Dk. 32 Zubkov (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dk. 35 Juan, Dk. 75 Nazım Sangare (Göztepe) Dk. 66 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
TRABZON
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