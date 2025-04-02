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        Sanatçı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:52
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        Sanatçı Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı için ilçe merkezinde düzenlenen törende, eşi Selma Konak ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak'ın ailesine ve hemşehrilerine başsağlığı diledi.

        Özel, cenazelerde, "Yeri dolmaz" ifadesinin çok kullanıldığını belirterek, "Herhalde bu cümlenin, bu ifadenin en karşılık bulacağı, en söylenip de tam yerine geleceği bir yer varsa o da Volkan Konak'ın geride bize emanet ettiği onurlu yaşamıdır." dedi.

        Özel, Volkan Konak'la en son yaklaşık iki ay önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nde "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldığı törende görüştüklerini ve sohbet ettiklerini anlattı.

        Konak'la arasında, mikrofonla gün içinde çok sayıda konuşma yapmasına ilişkin geçen konuşmayı aktaran Özel, "Şimdi aklıma geldi mikrofon yaklaşırken, aldık yine ele mikrofonu ve Volkan Konak yolcu oluyor, hepimiz ondan ayrılıyoruz ve bir şeyler söyleyeceğiz. Herhalde 6 yaşından sonra ilk kez böyle mikrofonu atıp kaçmak geldi içimden. 'Alıp da ne diyeceksin, Volkan Konak'a nasıl veda edeceksin?' Dereler, ağaçlar, ormanlar, çocuklar, gençler, vatanseverler, bütün dostları hepimiz öksüz kaldık. Vallahi de dolmaz yani onun yeri ne sanatta dolar ne cesarette dolar ne bu ülkenin aydınlık yarınlarını savunmakla dolar." diye konuştu.

        Özel, Volkan Konak'ın, Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık'ın tutuklanmasına ilk tepkiyi verenlerden olduğunu vurgulayarak, "Sonra 45-50 sanatçı İBB'de toplandı, sağı solu arıyorlar 'İmza koyar mısın diye?' Onu aramışlar, yurt dışındaymış hatta uyuyormuş anladığım, 'Nasıl?' demiş. 'Bir metin var, imza koyar mısın?' demişler, 'Oraya imzamı koymam, mürekkep koymam, kanımı koyarım, kalbimi koyarım' demiş. Çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Volkan Konak'ın adının Trabzon'da yaşatılacağının altını çizen Özel, şunları kaydetti:

        "Bugün bir yazı gidiyor Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, sadece Ortahisar'da değil, 413 belediyenin, kayyumla elimizden ikisini, üçünü aldılar, sözümüzün geçtiği ve oyumuzun, gücümüzün yettiği her belediyede Volkan Konak'ı bir eserle anacağız. Caddelerde anacağız, meydanlarda anacağız, ismini yaşatacağız ama bundan sonra kültürün ve sanatın yapılacağı, halktan yana sanatçıların sesini duyurabileceği mekanlar kazandırdıkça kentlere, adları hep Volkan Konak olacak ve Volkan Konak'ı yaşatacağız. Allah hepimize onun kadar cesaret, onun ki kadar güçlü bir yürek versin. O bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yüklendi o güzel yüreğine. O kadar çok, o kadar yürekliydi ki o yürek bu kadar dayanabildi. Volkan Konak'ın başta ailesini, bütün hemşehrilerini, onu seven herkesi, onun yüreğindeki büyük sevgiyle, büyük aşkla selamlıyorum. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Hepinizi selamlıyorum, hepinizi çok seviyorum. Bizim, bize artık daha çok ihtiyacımız var. Sıkı sıkı sarılacağız, onun için başaracağız."

        Şair ve yazar Sunay Akın ise Volkan Konak'ın vefatından birkaç gün önce yazdığı satırları okudu ve bazı anılarını paylaştı.

        Volkan Konak'ın çok iyi bir insan olduğunu ifade eden Akın, "Güzel kardeşim, seni çok seviyorum." dedi.

        Oyuncu Alper Kul da Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma abimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, büyük bir değerini, büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti." diye konuştu.

        Usta sanatçının Türk bayrağına sarılan, üzerine Trabzonspor bayrağı ve mimoza çiçekleri konulan tabutu, aynı alanda kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı.

        Konak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, ilçenin Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığında ceviz ağacının altına defnedildi.

        Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimleri ile vatandaşlar katıldı.

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