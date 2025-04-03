TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, fındık üretiminde modern tarımı değerlendirdi:
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındıkta kaliteli ve modern tarım uygulamalarının hayata geçirilmesiyle maliyetlerin düşürülebileceğini, böylelikle sektörde hiçbir ülkenin Türkiye ile rekabet edemeyeceğini belirtti.
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındıkta kaliteli ve modern tarım uygulamalarının hayata geçirilmesiyle maliyetlerin düşürülebileceğini, böylelikle sektörde hiçbir ülkenin Türkiye ile rekabet edemeyeceğini belirtti.
Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'de üretim alanlarının artışına paralel olarak üretim miktarının yükselmediğini ifade etti.
Son 20 yılın ortalama rakamları ile Türkiye'nin yıllık fındık üretiminin 600-700 bin ton civarında gerçekleştiğini aktaran Ergan, 20-25 yıl öncesine kadar fındıkta dünya üretiminin yüzde 80'ine yakınının Türkiye'de yapıldığını kaydetti. Ergan, üretim alanlarının artışına karşın elde edilen fındık miktarının aynı oranda artmamasının ise verim ve kalite düşüklüğünden kaynaklandığını savundu.
Dünyada fındık yetiştiren ülke sayısının arttığını vurgulayan Ergan, "Bu da üretimdeki payımızı resmi rakamlara göre yüzde 70 civarına kadar düşürmüştür. Oysa üretim alanları ile verimi de kaliteyi de artırmamız gerekirdi. Bu da çok zor değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Ergan, fındıkta verim ve kaliteyi artırma çalışmalarını 2003'ten beri sürdürdüklerini, 2013'te yaşlı bahçelerin söküldüğünü, farklı sistemlerle fındık fidanlarının yeniden dikildiğini belirtti.
Üretimin artırılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Ergan, şunları kaydetti:
"Gerçek kazanım üretmekten geçer. Kaliteli bir şekilde modern tarım uygulamalarını makineli sistem ile hayata geçirip, maliyetleri de düşürdüğümüz zaman fındık sektöründe hangi ülke üretim yaparsa yapsın Türkiye ile rekabet edemez. Çünkü en kaliteli fındığı biz üretiyoruz. Bu kaliteyi verim ile artırdığımızda bugün 750 bin hektara yaklaşan alanda, ortalama olarak 700 bin ton civarında olan üretimimiz 1 milyon tonun üzerine çıksa, dahası 1 milyon 500 bin tona ulaşmış olsa bunu da ihraç ederiz. "
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