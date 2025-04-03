TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, fındık üretiminde modern tarımı değerlendirdi:

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındıkta kaliteli ve modern tarım uygulamalarının hayata geçirilmesiyle maliyetlerin düşürülebileceğini, böylelikle sektörde hiçbir ülkenin Türkiye ile rekabet edemeyeceğini belirtti.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'de üretim alanlarının artışına paralel olarak üretim miktarının yükselmediğini ifade etti.

Son 20 yılın ortalama rakamları ile Türkiye'nin yıllık fındık üretiminin 600-700 bin ton civarında gerçekleştiğini aktaran Ergan, 20-25 yıl öncesine kadar fındıkta dünya üretiminin yüzde 80'ine yakınının Türkiye'de yapıldığını kaydetti. Ergan, üretim alanlarının artışına karşın elde edilen fındık miktarının aynı oranda artmamasının ise verim ve kalite düşüklüğünden kaynaklandığını savundu.

Dünyada fındık yetiştiren ülke sayısının arttığını vurgulayan Ergan, "Bu da üretimdeki payımızı resmi rakamlara göre yüzde 70 civarına kadar düşürmüştür. Oysa üretim alanları ile verimi de kaliteyi de artırmamız gerekirdi. Bu da çok zor değildi." değerlendirmesinde bulundu.