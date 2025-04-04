Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları

GÖKTUĞ ERGÜN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin bitimine üç hafta kala liderlik koltuğunda 1 puan farkla yer alan Trabzonspor, fikstürdeki son üç maçın ikisini kazanarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkabilmeyi hedefliyor.

Lige 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan bordo-mavililer, oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet alarak ligde liderlik koltuğuna yükseldi.

Bugün oynanacak iLab Basketbol-Esenler Erokspor mücadelesini deplasman takımın kazanması halinde bordo-mavili takım, 6 Nisan Pazar günü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda yapacağı maçtan galip ayrılması durumunda bir üst lige çıkmayı garantileyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Hayri Gür Spor Salonu'nda sürdüren bordo-mavili takımın başantrenörü Faruk Beşok, AA muhabirine, ligde kalan 3 maçı da kazanarak ligi keyifli şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Beşok, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın iki maçı da kazanarak şampiyonluğu ilan etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"iLab-Erokspor önemli bir karşılaşma. Belki iLab'ın da hedefi ikinci bitirebilmek. Erokspor'un da hala şampiyonluk şansı var sonuç itibarıyla orayı kovalıyorlar. Çok keyifli ve güzel bir maç olacak. iLab'ın galibiyeti bizim Balıkesir'deki galibiyetimizle son iki hafta kala şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. 8 maçtan sonraki ritmimizi bulduktan sonra hedefimiz hep şampiyonluk oldu. Şu an son 3 haftaya girdik. Taraftarımıza şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz."

- "Kazanmaya devam edeceğiz" Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un formda olduğuna dikkati çeken deneyimli antrenör, "Onların da bir hedefi var. Sonuç itibarıyla bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Biz bunun bilincindeyiz, zaten bu bilinçle buralara kadar geldik. Son 22 maçın 20'sini kazandık. Kaybettiğimiz maçlar da Antep ve Ankaragücü maçları. Üzüntü verici şeyler oluyor ama dediğim gibi kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Beşok takıma yeni katılan Marvin Smith Jr. transferine ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu: "Kendisini izleyerek beğenerek aldık. 10 gündür bizimle, belki yapabildiği antrenman sayısı 5. Bir tane maç oynadı, ilk maçında kötü de oynamadı, bize katkı sağladı. Daha fazla gözlemlememiz lazım. İlk baştaki hedefimiz bu seneyle ilgiliydi ama 15-20 gün daha bizimle beraber. Antrenmanlardaki temposu, bize katkısı daha fazla olursa önümüzdeki sene Süper Lig'e çıktıktan sonra konuşacağımız konular. Yine yüzde yüz çıkmış değiliz, onu da gözlemleriz, bir karar alırız."

Taraftarları 13 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasına da davet eden Beşok, "Trabzon Futbol Takımı ile belki fikstürlerde değişiklik olmazsa birbirine yakın saatlerde olacak. O maç da bir Karadeniz derbisi Trabzon-Rize. Taraftarımız da o maça gitmek isteyecektir ama burada kupa var, şampiyonluk maçı olacak. Taraftarlarımızdan öncelik olarak bizim maçımıza gelmelerini temenni ediyoruz." dedi. - Alican Güney: "Ekibin istek ve arzusu hiç düşmedi" Bordo-mavili takımın ikinci kaptanı Alican Güney ise geç kurulmuş bir takım olmalarına rağmen geriden gelerek liderlik koltuğuna oturmalarının büyük bir başarı olduğunu belirtti. Güney, yakaladıkları başarının devamını getirmek istediklerini ifade ederek, "16'da 16 gibi bir galibiyet serisi yakalayarak buralara geldik. Son 3 maç kaldı. Bu 3 maçta da 2 galibiyet alırsak şampiyonluğu ilan edeceğiz amacımız bu. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz diğer takımların mağlup olması bizi ilgilendirmeden, biz kendi işimizi yaparak, çok çalışarak, maçları kazanarak şampiyon olmak hedefimiz. İnşallah sezon sonunda da Trabzonspor taraftarına, buraya gelen herkese, şehre bu armağanı hediye edeceğiz." diye konuştu.