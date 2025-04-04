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        Trabzon'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:01
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        Trabzon'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Yolgören Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen cip ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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