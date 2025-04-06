Kadınlarda bağımlılıktan kurtulmada yakın çevrenin desteği önemli

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli Klinik Psikolog İrem Ulusoy, kadınların, bağımlılıkla mücadelede toplumsal baskılara daha fazla maruz kalabildiğini belirterek, "Bu durum da tedavi süreci ve iyileşmeye olan yaklaşımlarını etkileyebilir." dedi.

Ulusoy, AA muhabirine, kadınlarda sigara kullanımının artışının temel nedenlerinin sosyokültürel, psikolojik ve biyolojik faktörler olduğunu söyledi.

Kadınların sosyal rollerindeki değişimin "sigara içmeyi özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak algılamalarına yol açabildiğini" belirten Ulusoy, "Kadınlar ayrıca stres, anksiyete ve depresyon gibi duygusal zorluklarla daha fazla karşılaşabiliyor ve sigara, maalesef bu zorluklarla başa çıkmanın bir aracı olarak görülebilmekte. Bunun yanı sıra kadınlar biyolojik olarak nikotine karşı daha hassas olabiliyor. Bu da bağımlılık riskini artırmaktadır." diye konuştu.

Ulusoy, kadınlarda bağımlılıktan kurtulma oranının birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu faktörler arasında bağımlılığın türü, tedavi yöntemleri, kişisel destek ağları, biyolojik farklılıklar, psikolojik durum, tedaviye uyum gibi faktörler etkili olmaktadır. Aynı zamanda kadınlar, bağımlılıkla mücadelede toplumsal baskılara ve cinsiyet rollerine daha fazla maruz kalabiliyor. Bu durum da tedavi sürecini ve iyileşme yaklaşımlarını etkileyebilir." Her kadının bağımlılıkla mücadele sürecinin farklı olduğunu belirten Ulusoy, "Genel olarak söyleyebiliriz ki bağımlılık tekrarlarla devam eden bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık tamamen iyileşmez ancak düzelebilir. Bağımlı olan kişi tüm yaşamı boyunca bağımlı olduğunu unutmamalı ve yaşamını ona göre sürdürmelidir." dedi. Ulusoy, kadınların bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı etkenleri şöyle sıraladı: "Aile ve yakın çevreden alınan destek, süreç içerisinde büyük önem taşır. Motivasyonu, iyi oluş hali, tedaviye uyumu ve tedavi sürecindeki destek sistemleri kadınların bağımlılıktan kurtulmasını kolaylaştıran etkenlerdendir. Kadınlar, tedavi süreçlerinde grup ve bireysel terapi, aile desteği gibi faktörlerden fayda sağlayabilirler."

YEDAM'da ek programlarla kişinin bağımlılık sürecini yakından ve derinlemesine ele almaya çalıştıklarını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti: "Bu noktada bireysel görüşmeler, grup terapileri, pekiştireç uygulamaları, atölye çalışmaları ve yeniden yaşam etkinlikleriyle süreci sürdürmekteyiz. Kadınlarla çalışırken bu gruba yönelik uzman ekibimiz çalışma grupları içerisinde yer alarak, alandaki ihtiyaçlara ve risklere göre güncel bir müdahale rehberi oluşturuyor. Bizler de güncel müdahale rehberleriyle sürecimizi ele alıyoruz." Ulusoy, Kadınlar İçin Bireysel Bağımlılık Tedavi Programı'nın (KİBAP) önemine dikkati çekerek, "YEDAM'da kadın danışanlarla çalışmak için KİBAP olarak adlandırdığımız yapılandırılmış klinik görüşme programımız da bulunmaktadır. Bu rehber, alkol-madde kullanım bozukluğu olan kadınların yardım arayışına daha fazla katkıda bulunabilmeyi, ruhsal destek ihtiyacına nasıl yaklaşılabileceği ve kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik alanlara özel bir müdahale programını içermektedir." diye konuştu.

- "YEDAM atölyelerinde de kişilere ücretsiz hizmet sağlamaktayız" YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Çolak da YEDAM'ın 12 yaş ve üzeri kişilere hizmet verdiğini söyledi. YEDAM'ın bu kapsamda hem yetişkinlere hem de ergenlere yönelik bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla danışmanlık süreçleri gerçekleştirdiğini belirten Çolak, şöyle devam etti: "YEDAM modelinde kişiye özel müdahale planları oluşturulurken, kişinin birey ilişkileri, eş ilişkileri, önceki tedavi deneyimleri, güçlü yönleri ve sosyal becerileriyle birlikte iyileşme süreçleri gibi unsurlar dikkate alınır ayrıca bağımlılıkla mücadele edenlerin yaşam becerilerini yeniden kazanmaları ve tekrar kullanım risklerini önlemeleri amacıyla YEDAM atölyelerinde de kişilere ücretsiz hizmet sağlamaktayız." Çolak, atölye çalışmalarında bireylerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve geleneksel becerilerini yeniden edinmelerini sağlayarak, bireylerin aynı zamanda olumsuz çevre koşullarından uzak durma konularında kişilere yardımcı olduklarını kaydetti.