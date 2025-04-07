Trabzon'daki esnaflara Arapça eğitimi veriliyor

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) esnaflara yönelik mesleki Arapça eğitim programı düzenledi.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, esnafların turistlerle daha iyi iletişim kurması amacıyla başlatılan programa 375 kişinin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, 7 ilçede devam eden eğitimlere esnafların ilgi gösterdiğini belirtti.

Yaz mevsiminde her sektörden esnaf ve sanatkarların turistlerle iletişime geçtiğine değinerek, "​​​​​​​Ortahisar, Akçaabat, Yomra, Çaykara, Maçka, Düzköy ve Çarşıbaşı ilçelerimizdeki kurslarımız haftanın 5 günü günde 4 saat olmak üzere 2 hafta sürüyor. Toplamda 40 saatlik eğitim veriyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalıştırdıkları elemanlar kurslardan faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.