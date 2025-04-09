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        Orta ve Doğu Karadeniz'deki fındık üreticilerinin yeni sezon mesaisi başladı

        Trabzon, Ordu ve Giresun'daki fındık üreticileri, 2025 yılı hasat dönemi öncesi hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:12
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        Orta ve Doğu Karadeniz'deki fındık üreticilerinin yeni sezon mesaisi başladı
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        Trabzon, Ordu ve Giresun'daki fındık üreticileri, 2025 yılı hasat dönemi öncesi hazırlıklarına başladı.

        Verim ve kaliteyi artırmak isteyen üreticiler, fındık dallarının yeşermeye başladığı bugünlerde iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor.

        Bahçelerindeki yabani otları temizleyen üreticiler, kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla da mücadele edecek.

        Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, fındığın ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu söyledi.

        Fındık için yıl içerisinde aylara göre yapılacak çalışmalar olduğunu dile getiren Ergan, bunun "fındık tarım takvimi" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

        Ergan, üreticilerin bugünlerde bahçelerindeki yabani otları temizlediğini belirterek, "Bundan sonra da fındığın zararlılarla mücadelesiyle, gübrelenmesiyle alakalı çalışmalar olacak. Biz bununla ilgili hem üreticilere hem de üyelerimize neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

        - "Tarım takvimine uyulması verim ve kaliteyi olumlu etkiliyor"

        Tarım müdürlüklerinin de üreticilere zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Ergan, "Zararlılarla mücadelede gerçekten kurallara, takvime uyulduğu takdirde verim ve kalitede artışın olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

        Ergan, bu yıl kokarcayla mücadelenin de önem arz ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zannediyorum önümüzdeki ayın sonu itibarıyla kokarca yuvasından çıkmaya başlayacak. Bunun ilaçlanmasıyla ilgili de bir takvim belirlemek lazım. Tarım müdürlükleri tarafından büyük ihtimalle bu takvim belirlenir. Zamanı geldiğinde biz de sahaya çıkacağız. Hangi mücadelenin yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Bu bölge için fındık son derece önemli bir ürün. Üreticilerimiz takvime uyarlarsa, verim ve kaliteyi artırırlarsa hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkıları olmuş olur."

        Üreticilerden Mehmet Salih Boran da yaklaşık 7 dönüm fındık bahçesiyle ilgilendiğini, özellikle kokarcayla mücadeleye ağırlık verdiklerini ifade etti.

        Verimli bir sezon geçirmek için bahçelerdeki yabani otları temizlediklerini anlatan Boran, diğer zararlılara yönelik de ilaçlama ve gübreleme yapıldığını kaydetti.

        Boran, kokarcanın fındıkta verimi çok etkilediğini dile getirerek, önüne geçebilmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

        - Ordu

        Ordu'daki üreticiler de kışın bitmesiyle bahçelerde hasat dönemine yönelik çalışmalara başladı.

        Perşembe ilçesinde fındığın verim ve kalitesini arttırıcı bakım ve gübreleme çalışmasını yapan üreticileri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ziyaret etti.

        Soydan ve odanın ziraat mühendisi, bahçelerde uygulanan çalışmalara yönelik doğru teknikler konusunda üreticiyi bilgilendirdi.

        Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Arslan Soydan, fındığın Karadeniz'de önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade etti.

        Karadeniz'de üreticilerin fındığın verim ve kalitesini artırmak için bugünlerde bahçelere girdiğini anlatan Soydan, "Kış mevsiminden de çıktık. Bahçelerde kuruyan dalların temizlenmesi yapılıyor. Kar dolayısıyla yıkılan ocak var, onların aradan çıkarılması gerçekleştiriliyor. Azotlu gübre atılıyor. Dip ve bahçe temizliğinin yapılması gibi süreçler artık başladı." dedi.

        Soydan, bugünlerde üreticilerin sahil kesimlerindeki bahçelerinde birinci azotlu gübre kullandığını, bahçelerin hava sirkülasyonunun daha iyi sağlanması ve külleme hastalığının ortadan kalkması için bahçe temizliğinin önemli olduğunu vurguladı.

        Soydan, ilaçlama döneminin başlamasıyla bahçelerin tekrar genel temizliğinin yapılacağını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Üreticilerimiz burada bilinçli bir şekilde hem verimini hem kaliteyi arttırmak için uğraşıyorlar. Maliyetlerini düşürmek için birçok üreticimiz de bu çalışmaları kendi yapmaya gayret ediyor. Fındıkta hastalıklarla, zararlılarla ilgili mücadeleyi kendimiz yaparsak maliyetlerimizi düşürmüş olacağız. Çünkü fındık bizim için önemli. Bu aylarda bu mücadeleyi yapmazsak fındık sezonunda hem kaliteden hem verimden daha düşük rekolte elimize geçecek."

        Ziraat mühendisleriyle bahçelerde çalışma yapan çiftçileri ziyaret ettiklerini dile getiren Soydan, "Ziraat mühendislerimiz vasıtasıyla teknik yönden bahçelerde nasıl dip sürgünü alınması, temizlik ve ilaçlama yapılmasıyla ilgili sürekli çiftçilerimizin yanındayız. Bugün de yine aynı şekilde bir çiftçimiz yağmurlu havada bile bahçede. Onu ziyaret ettik. Nasıl yapılacağıyla ilgili teknik yönden kendilerine bilgiler verdik." ifadelerini kullandı.

        Üretici Feridun İşbakan ise çocukluktan beri tarımla uğraştığını, bugün de bahçede fındıkla ilgili çalışma yaptığını söyledi.

        Doğru teknikler konusunda bilgilendirildiğini belirten İşbakan, bahçenin dip temizliğini, dal budamasını, çevre bakımını özenle yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

        - Giresun

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de bu ay itibarıyla külleme ve kozalak akarına karşı mücadele yapılabileceğini söyledi.

        Meyvelerin 2-4 milimetre büyüklüğüne erişmesiyle fındık kurdu ilaçlaması olması gerektiğini aktaran Bilgen, yeşil kokarcanın meyvelerin kalitesini bozduğuna işaret etti.

        Mayıs ayının sonunda yöre ve iklime bağlı olarak foşa, mincane ve palaz gibi fındık çeşitlerinde yaprak gübrelemesi uygulaması gerçekleştirilebileceğini dile getiren Bilgen, fındık ocaklarında dip sürgünü temizliğinin hasada kadar devam edebileceğini ifade etti.

        Yusuf Bilgen, yabani ot temizliğinde bitkinin zarar görmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Tırpanlı motor ile ot temizliği yapıldığı sırada bitkilerin ana gövdelere zarar vermeyecek şekilde bu uygulama yapılmalı. Çünkü tırpan motorunun ucundaki misinalar meyve veren dalları zedeleyerek gövde üzerinde çatlaklar oluşmasına ve ilerleyen yıllarda bitkinin ölümüne neden olmaktadır." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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