Sanatçı Volkan Konak'ın ismi Trabzon Boztepe Seyit Terası'na verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ismi, memleketi Trabzon'da Ortahisar ilçesindeki Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'na verildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak’ın isminin ilçede yaşatılmasına yönelik talep doğrultusunda Boztepe Seyir Terası isminin Boztepe Volkan Konak Seyir Terası olarak değiştirilmesini içeren teklifin belediye meclisindeki üyelerin oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanvekili Celal Akaç, kenti tepeden gören seyir terasına Trabzon şehrine sürekli özlem duyan sanatçı Volkan Konak'ın isminin verilmesini düşündüklerini söyledi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu da yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin tamamının destek verdiği çoğunluk kararını anlamlı ve kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Volkan Konak isminin siyasi spekülasyonlara alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Hisoğlu, "Trabzon, güçlü kültürel altyapısıyla tarih boyunca Türkiye'ye birçok sanatçı ve sanat eseri kazandırdı. Volkan Konak da eserleriyle hem Karadeniz'i Türkiye'ye daha çok sevdirdi hem de duygularımıza tercüman oldu." ifadelerini kullandı.