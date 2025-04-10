Koyunların peşinde 46 yıldır süren 12 saatlik mesai

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu 58 yaşındaki Mustafa Muş, çocukluğundan bu yana Karadeniz'in dik ve engebeli yamaçlarında çobanlık yapıyor.

Maçka ilçesine bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde yaşayan ve ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Muş, dedesinden ve babasından öğrendiği çobanlığı ara vermeden sürdürüyor.

Karadeniz'in dik ve engebeli yamaçlarında 700 koyununun beslenebilmesi için günde 12 saat yol yürüyen Muş, 46 yıldır sabahın erken saatlerinde mesaisine başlıyor.

Saat 18.00'e kadar yürüyüşe devam eden ve kilometrelerce yolu geride bırakan Muş, koyunlarını başka sürülerle karışmaması için turuncuya boyuyor.

İlkbaharla birlikte yaklaşan yayla göçünü bekleyen Mustafa Muş, AA muhabirine, dede mesleği çobanlığı küçük yaşlardan itibaren devam ettirdiğini söyledi.

Tüm geçim kaynaklarının küçükbaş hayvancılık üzerine olduğunu dile getiren Muş, bu günlerde hayvanlarıyla yaylaya göç etmek üzere hazırlandığını ifade etti.

- "2 bine yakın hayvanla yaylaya çıkacağız" Muş, şu anda sürüde 700 küçükbaş hayvanın olduğunu belirterek, "Göç ederken buna 800'ün üzerinde hayvan eklenecek. Nasipse toplam 2 bine yakın hayvanla yaylaya çıkacağız." dedi. İşini zor ve zahmetli olmasına rağmen severek yaptığını vurgulayan Muş, "Sabah 06.00'da mesaiye başlıyoruz. Mesai saati belli değil ama ortalama 12 saat oluyor. Hayvanların her türlü bakımlarıyla yakından ilgileniyoruz." diye konuştu. Muş, çocuklarının da baba mesleğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu işin kışı da baharı da zordur. Yaylaya çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaylada karla mücadele ettik ama bu işi seviyoruz. Burada hayvan var, araba versen onu vermem. Onun sevgisiyle beraber bakıyoruz. Onların hastasıyız. Onları böyle süsleyip güzelleştiriyoruz." - "Bütün derdi, çileyi unutuyorsunuz" 22 yaşındaki Cemal Muş da ailece küçükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını ve işini severek yaptığını ifade etti.