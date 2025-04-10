Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Soğuk havanın ardından Trabzon'un yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Ortahisar ilçesindeki Mağmat Boğazı'nın bulunduğu bölgede kar yağışıyla yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Kentin önemli turizm destinasyonlarından Çaykara ilçesindeki Uzungöl, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ile Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nın bulunduğu alanlar da karla kaplandı.

- Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde de sürdü. Kar yağışıyla Aybastı, Akkuş, Korgan, Gölköy ile Gürgentepe ilçeleri beyaza büründü.

Kentteki yaylalarda kar yağışı ile güzel manzaralar oluştu.

- Rize

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.

Kentte son günlerde devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ovit Dağı Geçidi, Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalar beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. - Giresun Giresun'da kar yağışı nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki bölgeler ile Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinin köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerin, ulaşım sağlanamayan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. - Gümüşhane Gümüşhane'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Gümüşhane ile Kelkit ve Şiran ilçeleri güzergahındaki Pekün Dağı Geçidi ve Tersun Dağı karla kaplandı.