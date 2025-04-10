Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

        Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü
        ABONE OL

        Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Soğuk havanın ardından Trabzon'un yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

        Ortahisar ilçesindeki Mağmat Boğazı'nın bulunduğu bölgede kar yağışıyla yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Kentin önemli turizm destinasyonlarından Çaykara ilçesindeki Uzungöl, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ile Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nın bulunduğu alanlar da karla kaplandı.

        - Ordu

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

        Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde de sürdü. Kar yağışıyla Aybastı, Akkuş, Korgan, Gölköy ile Gürgentepe ilçeleri beyaza büründü.

        Kentteki yaylalarda kar yağışı ile güzel manzaralar oluştu.

        - Rize

        Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.

        Kentte son günlerde devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ovit Dağı Geçidi, Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalar beyaza büründü.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        - Giresun

        Giresun'da kar yağışı nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki bölgeler ile Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinin köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Ekiplerin, ulaşım sağlanamayan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

        Gümüşhane ile Kelkit ve Şiran ilçeleri güzergahındaki Pekün Dağı Geçidi ve Tersun Dağı karla kaplandı.

        Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

        - Artvin

        Artvin'de soğuk havanın ardından yüksek rakımlı yerler karla kaplandı.

        Her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri festivali ile adını dünyaya duyuran ve kentin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kafkasör Yaylası ile Atabarı Kayak Merkezini bünyesinde barındıran Mersivan Dağı, beyaza büründü.

        Kafkasör yaylasının düşük rakımlı alanlarında baharın yeşil rengi, yüksek rakımlı yerlerinde ise kar yağışına bağlı oluşan beyaz örtü güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Ardanuç, Şavşat ve Borçka ilçelerinin yüksek rakımlı yerlerinde de kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreyi aştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?

        Benzer Haberler

        Koyunların peşinde 46 yıldır süren 12 saatlik mesai
        Koyunların peşinde 46 yıldır süren 12 saatlik mesai
        Yapay zeka araçlarını dijital kitap oluşturarak öğrendiler
        Yapay zeka araçlarını dijital kitap oluşturarak öğrendiler
        Trabzon'da uluslararası öğrenciler için sınav öncesi etkinlik düzenlendi
        Trabzon'da uluslararası öğrenciler için sınav öncesi etkinlik düzenlendi
        Trabzon'da kültür sanat
        Trabzon'da kültür sanat
        Kayıp kedi 'Badem'i bulana altın ödülü
        Kayıp kedi 'Badem'i bulana altın ödülü
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin...