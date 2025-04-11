Of'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Trabzon'un Of ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Trabzon'un Of ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Çarşıbaşı Büyük Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Of Şubesi'nin organizesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası bir araya geldi.
AGD Of Şubesi Başkanı Süleyman Ayazoğlu, Gazze halkını destekleyen bildiriyi okudu.
Konuşmaların ardından Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.
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