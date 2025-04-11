Of'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Çarşıbaşı Büyük Cami önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Of Şubesi'nin organizesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası bir araya geldi.

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