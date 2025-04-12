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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:35
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla noktaladı.

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

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        Galeri
        Galeri
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