Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla noktaladı.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
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