Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları çalışmayla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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