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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:52
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacakları çalışmayla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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