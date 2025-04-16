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        Akçaabat'ta "Ot Festivali" düzenlenecek

        Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Ot Festivali" düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:53
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        Akçaabat'ta "Ot Festivali" düzenlenecek
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        Akçaabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Ot Festivali" düzenlenecek

        Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'de yetişen bitkiler ile bölge mutfağı kültürünün bir araya getirileceği programın 17 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de sahil parkta düzenleneceği kaydedildi.

        "Anneanne/Babaanne Tarifinle Gel" sloganıyla geçmişten bugüne taşınan gelenekleri bir araya getirme amacıyla düzenlenen festivalde gençler aile büyüklerinden öğrendikleri otlu tarifleri yapacak tariflerin hikayeleri anlatılacak.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de görüşlerine yer verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Akçaabat, sadece doğasıyla değil, sofrasıyla da zengin bir ilçe. Ot Festivali ile hem doğamıza sahip çıkıyor hem de geçmişten gelen tarifleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu festival, ninelerimizin mutfağından çıkan lezzetlerin, bugünün sofralarına ulaşmasıdır. Herkesi bu kültür ve lezzet buluşmasına davet ediyoruz. Doğadan sofralarımıza uzanan bu lezzet şöleni kültürel birikimin mutfak üzerinden gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen bir festival, aynı zamanda Akçaabat’ın turizm ve gastronomi vizyonuna da katkı sunacak."

        Dereceye girenlere para ödülünün dağıtılacağı yarışmaya, 6 Mayısa kadar Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi’nde başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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