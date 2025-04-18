Türk balı yılın ilk çeyreğini 10,1 milyon dolarlık ihracatla kapattı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin 3 aylık bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 10 milyon 128 bin 829 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 2025'in ilk çeyreğinde 33 ülkede alıcı buldu.

Kayıtlara 2024'ün ocak-mart döneminde 8 milyon 44 bin 650 dolar olarak geçen bal ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 26 artarak 10 milyon 128 bin 829 dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 69 ton olan bal ihracatı, bu dönem yüzde 46 artarak 3 bin 14 tona ulaştı.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık, en fazla bal satılan üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde ABD'ye 4 milyon 9 bin 720 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 156 bin 645 dolarlık ve Birleşik Krallık'a 760 bin 968 dolarlık bal satıldı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Bangladeş, Polonya, Libya ve İzlanda'ya da bal ihracatı gerçekleştirildi.

- "Bal ihracatındaki artış sektör adına sevindirici" DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi. Yılın ilk çeyreğinde bal ihracatındaki artışın sektör adına sevindirici olduğunu belirten Kalyoncu, ürünün uluslararası pazarda her geçen gün daha fazla talep gördüğünü ifade etti. Kalyoncu, özellikle ABD, Almanya ve Birleşik Krallık gibi yüksek alım gücüne sahip pazarlarda sağlanan artışın da önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bunun yanında Slovenya, Bangladeş, Polonya, Libya ve İzlanda gibi yeni pazarlara da ihracat yapılması, Türk balının çeşitlenen dış pazar potansiyelini gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, pazar çeşitliliğimizi daha da genişleterek ihracat rakamlarını sürdürülebilir şekilde artırmak ve katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamaktır."