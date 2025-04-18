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        Trabzon'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verilecek

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na verileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:38
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        Trabzon'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verilecek
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na verileceğini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Genç'in, Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

        Genç, anne Minguzzi'ye başsağlığı ve sabır dileyerek, "Ahmet kardeşimize Allah rahmet eylesin. Ahmet'imiz cennet meleğimiz oldu. Allah sizlere ve bütün aileye sabır versin. Üzüntünüzü içten paylaşıyoruz. Mekanı cennet olsun, cennette sizi karşılayacak inşallah. Size, eşinize ve tüm ailenize başsağlığı diliyorum. İnşallah İstanbul'a gelince sizleri de, yavrumuzun kabrini de ziyaret etmek isterim." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor Kulübü'nün Minguzzi'nin adını tribüne vererek anlamlı bir hareket yaptığını hatırlatan Genç, "Onlara da teşekkür ettik. Bizim de bir düşüncemiz var. İstiyoruz ki Ahmet'imizin adını biz de Akyazı Stadyumu'muzun hemen yanında yer alan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'mıza verelim. Ayrıca Ahmet'imiz kaykay sporunu sevdiği için orada bir de kaykay pisti yapmak istiyoruz. Bir heykeliyle beraber temsilini yapmak, orada adını ebediyen yaşatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yasemin Minguzzi de Genç'e teşekkür ederek, "Ahmet'imizi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Böyle vefalı bir sahiplenme bizlere büyük bir teselli oldu. Memnun oldum, çok duygulandım." ifadesini kullandı.

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