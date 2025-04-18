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        Trabzon'da Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali başladı

        Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:46
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        Trabzon'da Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali başladı
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        Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, festivalde çeşitli etkinliklerden oluşan programların hazırlandığını belirtti.

        Festivalin 10 gün süreceğini aktaran Zorlu, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli. Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacaklar." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından festival için açılış kurdelesi kesildi.

        Öğrenciler dans ve müzik etkinliklerine katılıp uzay çadırı deneyimi yaşadı.

        Açılışa, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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